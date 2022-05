Megcsíptük, Oszi! – Tíz kérdés Bujtor Istvánról

Közgazdászhallgatóként már filmszerepet játszott, de testvére, Latinovits Zoltán miatt nem mert színművészetire jelentkezni. Aztán mégis színész lett, az ország legnevesebb vidéki és fővárosi társulataiban játszott, később igazgatta is a Veszprémi Petőfi Színházat, filmszínészként pedig nemcsak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában is sztárrá tette a magyar–olasz–francia–nyugatnémet koprodukcióban leforgatott tévés sorozat, a Jules Verne regényéből készült Sándor Mátyás főszerepe.

Első Ötvös Csöpi-filmjét, a Pogány Madonnát 1980-ban forgatta le. Ma már mesebeli, egymilliós nézőszámot értek el a szelíden pofozkodó vígjátékkal, amelyet számos külföldi televízió is megvásárolt. Ő volt a sorozattá vált nyomozós vígjáték producere és rendezője is, melyben az általa megformált, kemény öklű lezser nyomozó és Kardos doktor, az enyhén hisztérikus rendőr kolléga (Kern András) párosa páratlanul furfangos bűnözőket leplez le, főként a Balaton körül. A helyszín adta magát, hiszen Bujtor István örök szerelme a vitorlázás volt, amit nemcsak imádott, hanem értett is hozzá, hiszen hatszoros magyar bajnokként írta be magát a magyar vitorlázás történelmébe. Életére, filmjeire, színpadi alakításaira ma is emlékszünk. Hogy mennyire, az most kiderülhet.

(Borítókép: Bujtor István 1974-ben. Fotó: Kiss Júlia / MTI)