A hónap magyar asztrofotója: Napbogáncsok

A naptevékenység

Átlagosan 11 évig tart egy napciklus, mely során felerősödik, majd a napciklus végére legyengül a naptevékenység. A naptevékenység valójába a Nap mágneses terének változásaihoz, intenzitásához köthető jelenségek együttese. Ezek a jelenségek elsősorban a napfoltok számában, szerkezetében és méretében öltenek testet, de ide kapcsolódnak a protuberanciák és a napkitörések is. Egy napciklus elején kevés napfolt figyelhető meg, azok is aprók, ezzel ellentétben a napciklus közepén, a maximum idején hatalmas, komplex napfoltcsoportok úsznak a Nap felszínén, és gyakoribbak, erősebbek lesznek a napkitörések is.

A gyengének hitt 25. napciklus

Minden napciklus más és más. Valamelyik rendkívül intenzív, némelyik pedig alig-alig mutat jelentős naptevékenységet. Ezt onnan tudják a csillagászok, hogy már 19. század első fele óta szisztematikusan figyelik a ciklusokat, és összehasonlítják őket. Néhány évvel ezelőtt a jelenlegi 25. napciklust – annak kezdetén – rendkívül gyengének jósolták és látták a kutatók, azonban a Nap erre rácáfolt, és a naptevékenység intenzitása az elmúlt egy évben a vártnál jóval nagyobb mértékben nőtt. Egyre nagyobb és kiterjedtebb napfoltcsoportok jelennek meg egymás után.

A 2975 és 2976 jelű napfoltok

A 2975 és 2976 jelű napfoltok is a naptevékenység erősödének hírnökei. Hatalmas erejű mágneses mező hozta létre őket, mely éppen a napfoltok sötét részén, az úgynevezett umbrán keresztül tör a Nap felszínére. A mágneses tér csökkenti a plazma sűrűségét, ezért a Nap felszíne valamivel hidegebb az átlagosnál, és emiatt kevesebb fényt bocsát ki. A szálas szerkezetű „penumbra” átmenet a normál sejtes szerkezetű (granulás) napfelszín és a napfolt között.

30 centiméteres naptávcső

A felvételt Francsics László készítette amatőrcsillagász-viszonylatban nagynak számító, 30 cm átmérőjű, speciálisan a Nap fotózására tervezett és épített távcsövével Fejér megyéből március 22-én. A távcső a napfényt speciális módon szűri, éppen azért, hogy a fókuszált napsugarak ne tegyék tönkre a képrögzítő eszközöket.

A Napot távcsövön keresztül arra alkalmas energiacsökkentő szűrők nélkül fotózni és megtekinteni is szigorúan tilos!

– figyelmeztet Dr. Francsics László.

(Borítókép: Napbogáncsok. Fotó: Dr. Francsics László)