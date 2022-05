Elkezdődött az Eurovíziós Dalfesztivál Torinóban

Már az országos előválogatók során kiderült, hogy 2022-ben nagyon sokszínű lesz a fesztivál. A lettek dala egyből virális lett TikTokon, és rengetegen örültek a finn The Rasmus szereplésének, amely a kétezres években Európa egyik legnagyobb emo-rock zenekara volt. Bár hazánk 2020 óta – a mai napig meg nem nevezett okok miatt – nem indul a fesztiválon, az Eurovíziónak így is nagy magyar rajongói bázisa van.

Az első elődöntő kedden, május 3-án zajlott, és minden volt, amit egy eurovíziós estétől vártunk. A show nagyszabású énekes-zenés-táncos produkcióval indult, majd a három műsorvezető, Laura Pausini, Alessandro Cattelan és az ismert popénekes, Mika lépett színpadra. Aztán indultak a dalok.

Elég vegyes volt az első elődöntő, a tipikus eurovíziós balladák mellett szerencsére izgalmas előadásokat is hallhattunk és láthattunk. Hozzá kell tenni, hogy a produkciók előtti kisfilmek úgy néztek ki,

mintha valakit az utcáról kértek volna meg, hogy photoshopolja már oda az énekeseket a képre, és reméljük, erre nem költöttek túl sokat a büdzséből.

A lettek vegán mémdalát kívülről fújta a közönség, és a litván énekesnőt is nagy taps fogadta, aki gyakorlatilag zeneileg és kinézetben is a hatvanas éveket idézte. Az első elődöntő egyik legkülönlegesebb produkcióját nem más hozta, mint az ukrán Kalush Orchestra, amely a népzenét keverte a hiphoppal és a rappel. Ukrajna jelenleg első helyen áll a fogadási oldalakon, így szinte biztos volt a továbbjutásuk. Az ukránok a daluk után megköszönték Európa és a dalfesztivál támogatását a jelenleg is tartó orosz–ukrán konfliktus alatt. Oroszországot 2022-ben eltiltották a versenytől.

Mémdalok estéje

Moldova folk-pop-punk dala élőben sokkal jobban átjött, mint a hivatalos felvételeken, gyakorlatilag egy szláv lagzit teremtettek a torinói arénában. Az enyhén unalmas balladák után a dán női pop-rock zenekar kicsit felrázta az embereket az arénában és a közösségi oldalakon is. Az osztrák LUM!X feat. Pia Maria pedig hozta a jó kis táncos eurovíziós popzenét, bár néhol igencsak hamiskásak voltak az énekesek, ami sajnos elég sokat elvett a produkcióból.

Ez az elődöntő a mémdalok estéje volt, ugyanis a norvégok dala, a Give That Wolf a Banana is bejárta az internetet vicces szövege és fülbemászó dallama miatt. A Subwoolfer popduót amúgy sokan a sikeres és szintén norvég Ylvishez hasonlították.

A színpadtechnika az előző évekhez hasonlóan most is elképesztő, bár a show előtti héten történt egy kis baki, ezért a sokat emlegetett fényfélgömb nem úgy működött, ahogy a szervezők szerették volna. Ennek ellenére mindent megtettek, hogy izgalmasabbnál izgalmasabb látványokat kapjunk, még egy vízesés is került a színpad aljára.

A továbbjutók között voltak meglepő országok is, például Svájc, akiket mindenhol a kiesők közé soroltak. Egy mémdal legalább bejutott, és két folkos produkciót is láthatunk majd a fináléban, ahol egyelőre úgy tűnik, hogy balladaáradat várható.

A döntőbe továbbjutók listája:

Svájc: Marius Bear – Boys Do Cry

Örményország: Rosa Linn – Snap

Izland: Systur – Með Hækkandi Sól

Litvánia: Monika Liu – Sentimentai

Portugália: MARO – Saudade, Saudade

Norvégia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Görögország: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

Ukrajna: Kalush Orchestra – Stefania

Moldova: Zdob si Zdub & Advahov Brothers – Trenuletul

Hollandia: S10 – De Diepte

(Borítókép: A Zdob si Zdub & Advahov Brothers együttes tagjai fellépnek Moldova képviseletében a 2022-es Eurovíziós Dalfesztiválon 2022. május 10-én Torinóban. Fotó: Marco Bertorello / AFP)