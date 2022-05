Gundel Takács Gábor szerint senkinek se tiszta a keze

Tudós embereket hív meg Gundel Takács Gábor a Várkert Bazárban zajló Szédületes tudomány című programsorozat eseményeire. Olyasmikről beszélget velük a laikusok nyelvén, hogy átveszik-e, vagy már át is vették a hatalmat világunkban a robotok, illetve mit is művel velünk a pandémia, és miket tudunk jelenleg a járványokról. A kiváló műsorvezető szereti ezt a feladatát is, és továbbra sem szándékozik állandó szerződést kötni valamelyik tévécsatornával.

A tévés újságíró tavasz óta rendszeresen fellép a hetvenes évek legendás P. Mobil-koncertjeinek színhelyén, a Budai Vár oldalában, de egyelőre nem énekel. Ott meccset sem közvetít, és vetélkedőt sem vezet, annál inkább mindannyiunkat érdeklő beszélgetéseket. Áprilisban kezdődött, és május 17-én új eseménnyel folytatódik a Várkert Bazár Szédületes tudomány című új tudományos-ismeretterjesztő sorozata, amelyben vendégeivel a mindennapjainkban jelen lévő és az átlagemberek életét is alaposan befolyásoló tudományos kérdésekről beszélgetnek.

Szabadon úszni jó

A vetélkedők ura nagyon szereti ezt a feladatát, és általában is jól érzi magát:

Ismét szabadúszóként élem a kis életemet, mióta áprilisban eljöttem a Magyar Olimpiai Bizottságtól. Igazság szerint ez inkább nekem való, mint az állandó munkaviszony. Nemsokára elkezdjük forgatni a Géniusz következő évadát, ami ősszel kerül az ATV műsorára. Sikeres volt, szakmai díjat is kapott, a nézettsége is jó, tehát folytatjuk. Júniusban valószínűleg dolgozom az úszó-világbajnokságon, és emellett sok egyéb projekt is van – rendezvények, események –, tehát dolgozom

– sorolta aktuális feladatait a műsorvezető.

Gundel Takács Gábor azt is elmondta, jelenleg miért nem szerződik le egyetlen csatornához sem.

„Évek óta kizárólag egyes műsorokra kötök szerződést. Ha valahol épp velem akarnak dolgozni, és én is úgy gondolom, hogy az a munka nekem való, akkor örülünk egymásnak. Ezt eleinte nehezen fogadták el, de kiderült, hogy egész jól működik.

Nekik nem kell mindenáron foglalkoztatniuk, hiszen nem kapok tőlük állandó fizetést, és ugyanilyen ok miatt nekem sem muszáj mindent megcsinálnom.

Ez alapvetően mindenkinek előnyös, ráadásul így közvetíthetek focimeccset az RTL-en, és vezethetek vetélkedőt az ATV-n egy időben. Mindkét műfajban jól érzem magam, örülök, hogy párhuzamosan csinálhatom ezeket a munkákat.”

Gundel Takács Gábor bevallotta, hogy sosem rajongott a csak fekete vagy csak fehér világszemléletért, és ettől egyenruhában is bajba került.

„Boldogan csinálom azt, ami jó, aminek értelmét látom, viszont nem szívesen veszek részt olyasmiben, amiről azt gondolom, hogy nem igazán jó ötlet, vagy nem nekem való.

Már a katonaságnál is gondjaim akadtak abból, hogy visszakérdeztem: biztos jó lesz ez így, őrmester elvtárs?

Jobb az mindenkinek, ha nincs a rendszerben egy renitens, akinek véleménye van, hogy ezt vagy azt másképp kéne csinálni. Amikor viszont megtalálnak egy jó feladattal, az szinte csak kölcsönös előnyökkel jár. Ilyen a Szédületes tudomány-sorozat is a Várkert Bazárban.”

Robotikától a pandémiáig

A sorozat első beszélgetésén a robotika volt a téma, amelyen több száz néző őszinte örömére a Budapesti Műszaki Egyetem professzorai és a mesterséges intelligencia mindennapi felhasználásának hazai szakértői mellett egy kedélyes robot is részt vett.

A következő alkalom május 17-én lesz a Várkert Bazárban. Ezúttal a pandémiát járják körül. A Maradj talpon! egykori házigazdája evolúcióbiológust, víruskutatót, pszichológust kérdez arról, vajon miért bukkannak fel újra és újra eddig ismeretlen betegségek, mit akarnak a kórokozók, honnan jön, és hova tart a Covid, továbbá, mi is történik az emberi lélekkel, földi társadalmakkal a világjárvány miatt.

Ebben a műsorban egyetlen résztvevő sem ad rossz választ, de arról szó esik, ki tűnhet el végképp a süllyesztőben, ha nem vigyázunk.

Gundel Takács szerint eredetileg azért keresték meg a sorozat ötletével a Várkert Bazár munkatársai, mert abban bíztak, hogy az ő egészséges kíváncsisága és műsorvezetői tapasztalatai segítésével olyan program születik meg, amelyben magasan képzett szakemberek mindenki számára érthető módon beszélgethetnek mindannyiunkat érintő tudományos dolgokról. Ez szerinte is jó ötlet, amelynek megvalósításában szívesen vesz részt.

A műsor létrehozásában a Várkert Bazár csapata mellett saját kollégái, Bányai Gábor és Farkas Csaba segítik. Velük korábban olyan sikeres műsorokat készítettek, mint a Maradj talpon! és az Áll az alku.

A beszélgetések a Várkert Bazárban zajlanak, felvételek is készülnek, de ami biztos, az az élő program varázsa, hiszen ez az, ami a közönség számára egyedülálló élményeket tartogat. Ahogy a robotika témánál, úgy a beszélgetés végén most is mindent megkérdezhetnek a nézők a vendégektől, amire csak kíváncsiak, és odavisznek a helyszínre néhány rejtélyes eszközt is, amiket az előadás után ki is lehet próbálni. Lesz például egy masina, amely megmutatja, mennyi minden marad a kezünkön, miután alaposan megmostuk, és azt hisszük, hogy most már nagyon tiszta. „Ijesztő látvány!” – mondja vészjóslóan a műsorvezető.

A titkos laboratórium és a szennyes kezek

A járványtéma új szemszögből történő alapos feldolgozása miatt a műsorhoz Pécsett is forgattak, ahol európai szinten is magasan elismert víruskutató labor működik. Személyesen is részt vesz a május 17-i beszélgetésen Kemenesi Gábor víruskutató, továbbá megmutatják azokat a felvételeket is, amelyek a pécsi víruslabor olyan területén készültek, ahová a veszélyességi fokozat miatt mindössze nyolc ember mehet be.

„Azt is szeretem ebben a sorozatban, hogy minden alkalommal összehozunk olyan tudományos szaktekintélyeket, akik más-más területen foglalkoznak ugyanazzal a témával. Szerintem számukra is érdekesek ezek az interdiszciplináris beszélgetések” – emel be egy újabb szempontot a műsorvezető. Arra a kérdésre, hogy ha az eddig egymással közvetlenül nem érintkező kiváló szakemberek – ezúttal Kemenesi mellett Bajer-Molnár Orsolya evolúcióbiológus, Oroszi Beatrix orvos, epidemiológus és Gyarmathy Éva pszichológus – végre összedugják a fejüket, elképzelhető-e olyan heuréka pillanat, amely révén a Várkert Bazárban megoldják a Covid problémáját, sajnos azt válaszolta, hogy ezt nem tudja megígérni. Azt viszont garantálja, hogy izgalmas este lesz.

