Magyar siker a X. Nemzetközi Monotánc Fesztiválon

A telt házas eseményen a táncrajongók mellett a szakmai közönség is tiszteletét tette. A négy nap alatt 12 produkciót tekinthettek meg a látogatók, amelyek között több külföldi is volt, Hygin Delimat, Sangman Pyo, Sunyoung Kim és Eva Urbanova is fellépett. A magyar művészek közül premier táncelőadással készült Gergye Krisztián, és a Közép-Európai Táncszínház művészei is elképesztő produkciókat vittek színpadra. A K-Arcok sorozat keretében Dabóczi Dávid és Barna Krisztián is fellépett, akiket Madi László és Ladjánszki Márta koreografált. Kovács Domokos, Juhász Adél és Szirtes Krisztina előadásai is elkápráztatták a nézőket.

Az összes produkció közül kiemelkedik a X. Monotánc Fesztivál közönségdíjasa, Egyed Bea Dark Matter KET K-Arcok nevű előadás-sorozatának sötét, merész és formabontó darabja, ami kétségkívül mindenkit lenyűgözött a Közép-Európa Táncszínház művésze, Bozsányi Liliána előadásában.

(Borítókép: Dusa Gábor)