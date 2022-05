Ukrajna nyerte meg az Eurovíziós Dalfesztivált

Hatalmasat bulizott Európa az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjén szombat este. Voltak meglepetések a helyezettek között és mint mindig, a zsűri és a nézői szavazatok teljesen eltérőek voltak. Az azonban már a verseny előtt is egyértelmű volt, hogy vannak országok, amelyek biztos befutók. Ilyen volt Ukrajna, Svédország, Spanyolország és Norvégia is.

Az este Laura Pausini produkciójával kezdődött, aki gyakorlatilag az első percekben leénekelt mindenkit. A műsorvezetők szövegei érezhetően kevésbé voltak kínosak, mint a két elődöntőn, de azért itt is akadt egy-két érdekes megszólalás, Mika többször nem tudta pontosan, hogy melyik ország előadójával beszélget éppen. A közönség a második elődöntőhöz hasonlóan most is elképesztően élénk volt, a dalok nagy részét kívülről énekelték.

A Torinóban rendezett versenyt a csehek diszkódala indította, ami sajnos a hamiskás ének miatt nem volt annyira élvezhető, ahogy az elődöntőben. Ezzel ellentétben a portugál MARO meglepően érdekesebbnek tűnt másodjára, bár a produkción nem változtattak. A közönség energiái a fellépőkön is érződtek, mindenki felszabadultabbnak tűnt a döntőben. Ez a finn csapaton, a The Rasmuson is érződött, akik megint rockkoncertté változtatták az Eurovíziót három percre. Persze sajnos voltak unalmasabb előadások is, néhány ballada szinte alvásközeli állapotba kényszerítette a nézőket.

Franciaország dala, a Fulenn szerencsére nem ezek közé tartozott. A produkció elképesztően energikus volt, a dal pedig ötvözte a folklórt, a rituális zenéket és az elektronikát. Talán az egyik legnagyobb ovációt kapta a norvég mémdal, ami nem meglepő, hiszen általában mindig a viccnek szánt produkciókat szereti a legjobban a közönség. Náluk csak az olasz Mahmood és BLANCO kapott nagyobb tapsot a hazai közönségtől. A daluk nagy sláger Olaszországban és a fogadások szerint is az egyik legesélyesebbekként indultak a dalfesztiálon.

A spanyol versenydal gyakorlatilag teljesen olyan volt, mint az összes többi spanyol eurovíziós énekszám. Viszont a bevált formula most is megtette a hatását és imádta a közönség Chanel produkcióját. Csakúgy, mint Ukrajna furcsa folk hip-hop dalát, ami minden fogadási oldalon ez első helyen állt a verseny előtt.

A német Malik Harris dala fényévekkel jobban szólt élőben, mint felvételen, de ez sem javított azon, hogy az idei produkciójuk nem különösebben érdekes vagy megjegyezhető. A moldvai csapat pedig akkora bulit csinált a népzenés, kicsit mulatós dalával, hogy az egész aréna állva tapsolt. Az Egyesült Királyság, amely az elmúlt öt évben nem teljesített túl jól az Eurovízión, idén egy klisés, de legalább fülbemászó dalt küldött a versenyre. Sam Ryder mindent megtett azért, hogy 2022-ben ne nulla ponttal végezzen az országa.





Természetesen a tavalyi nyertes zenekar, a Måneskin is fellépett az este, új dalukat, a Supermodelt adták elő. Amikor arról kérdezték a banda énekesét, hogy mit üzen a versenyzőknek, Damiano David azt mondta, hogy érezzék jól magukat, de ne kerüljenek túl közel az asztalhoz – utalva ezzel arra, hogy tavaly meggyanúsították drogfogyasztással a dalfesztivál döntőjében. A további vendégfellépők között ott volt a műsorvezető, Mika is, aki legismertebb dalaiból állított össze egyveleget. A közönség a TikTok miatt újra népszerű Grace Kelly című számot is hallhatta és láthatta az énekes előadásában.

A szavazás eredménye mindenkit meglepett, hiszen a zsűri pontszámai alapján az Egyesült Királyság állt első helyen. Elég sokszor előfordul, hogy a nemzeti zsűriszavazatok és a közönség telefonos szavazatai teljesen eltérnek egymástól. Ez most sem volt másképp. Moldova a zsűri pontjai után az utolsók között volt, de a közönség imádta őket, így bekerültek a legjobb tízbe. Hasonlóan járt Szerbia is, akik bár az elején a zsűri miatt lemaradtak, a közönségtől a második legtöbb szavazatot kapták.

Az Eurovíziós Dalfesztivál győztese pedig Ukrajna lett, akik a legtöbb nézői szavazatot kapták az este folyamán.

A fogadások is őket jósolták nyertesnek, így nem volt meglepő a verseny végkimenetele, felvetődött azonban, hogy az orosz-ukrán konfliktus miatt mi lesz az Eurovízióval jövőre. A legjobb ötbe Ukrajna mellett bekerült az Egyesült Királyság, Spanyolország, Svédország és Szerbia.

(Borítókép: Az ukrán Kalush Orchestra nyerte a 2022-es Eurovíziós Dalfesztivált Torinóban, Olaszországban 2022. május 15-én. Fotó: REUTERS/Yara Nardi)