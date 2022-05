Márkó és Barna ezen a héten kettesben idegeskedtek. Előkerültek a szokásos Facebook-posztok és -hirdetések, a szörnyű, semmitmondó reklámszövegek, de a srácok összeszólalkoztak azon is, vajon meg lehet-e kérdezni egy nőtől, hogy hány éves.

Márkót – szokásához híven – ezen a héten is a Facebook húzta fel, főleg a marketplace-es etikett. Feladott egy hirdetést, amiben egy fülhallgatót próbált meg eladni, és azonnal megérkeztek a tipikus, idegesítő üzenetek.

Van az az ember, aki azonnal azt kérdezi, megvan-e még a termék, de utána persze soha többet nem lehet elérni.

Aztán volt, aki szürreális dolgokra szerette volna elcserélni a terméket. Ajánlott például zuhanyrózsát, sövénynyíró ollót, színes ledszalagokat, fejszét, damilt és szén-monoxid-mérőt.

Márkó végül úgy döntött, hogy a fülhallgatót inkább nem adja el, hanem odaadja a macskának játszani. Barna is talált gyöngyszemet a Facebookon, egész konkrétan a Piliscsaba és környéke adok-veszek csoportban. A hirdetés egy halottasládáról szólt, a következő szöveggel: csak egyszer volt használva, földben nem volt, kifogástalan állapot, csere érdekel.

Magyarországon szinte kizárólag telefonszolgáltató-, sör- és gyógyszerreklámok vannak, Barnát pedig a mindennél rosszabb, semmitmondó, de nagyzoló reklámszövegek kergetik az őrületbe. Vannak a bratyizós, csávós reklámok, amik az életről, nagy célokról, motivációról szólnak, olyan mondatokkal, mint például

a sikereink kulcsa a születésünk pillanata.

Aztán vannak a dögösebb, érzékibb reklámok, amik rendszerint szenvedélyről, szerelemről, kéjről beszélnek, miközben kávét vagy csokoládét hirdetnek. A legrosszabb pedig, amikor ezeknek a reklámoknak a végén bejön még az aktuális szupermarket hirdetése is, ahol teljesen más stílusban elmondják, hol lehet akciósan megvásárolni az adott terméket.

Márkó ezen a héten is meghívta Barnát, hogy mártózzanak meg a Facebook-csoportok posztjainak mély bugyraiban, majd felolvasott egy posztot, ami úgy kezdődik, „hahi fifeleim”. Ebben a posztban egy facebookos „legyél te a legedgybb hópihe” jeligével hirdet egy saját készítésű mellényt. Szóba került egy lépcsőházas kiírás is, amiben egy „tacskólány” első szám első személyben mesél arról, hogy most költözött a házba, és ugyan egy kicsit félénk, barátokat keres. De a srácok kiégtek a fiatal felnőttek Facebook-csoportjaiban használt

sziasztok, fifécskék és fiffentyűk

köszönésen is. A srácok arra kérik a hallgatókat, hogy küldjenek „fifés”, babás, kutyás posztokat, amiken kikészülnek.

Szóba került még a félrecsúszó WC-ülőke, a műsoros pézsék és a törökülésben ukulelézés.

