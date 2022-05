Dániában még a történész is a legózik

Az 1932-ben alakult Lego idén ünnepli kilencvenedik születésnapját, Signe és kollégái a vállalat történetének őrzői. Ők azok, akik szinte mindent tudnak a cég gazdag múltjáról, kezdve az első kocka megalkotásától az első Legoland-park megnyitásán át az első minifigura bemutatásáig: amolyan élő lexikonjai a globális sikerig vezető útnak.

Lego-legendárium

Vállalati történészi munkája során Signe különös figyelmet fordít arra, hogy a Lego történetével és értékeivel kapcsolatos ismereteket nemcsak a kollégáinak, de a partnereknek és a látogatóknak is átadja. A Lego-történészek vezetett túrákat szerveznek a Lego Csoport magánmúzeumában, cikkeket írnak, podcastokat és videókat tárolnak a cég történetéről.

A történész- és levéltároscsapat többi tagjával együtt Signe a cég történetének megőrzésével és dokumentálásával is foglalkozik. Ez magában foglalja a hatalmas archívumban található több ezer dokumentum kezelését.

Hitvallás

Amikor megtudtam, hogy a Legónak saját történésze van, rögtön felmerült bennem a kérdés:

miért fektet a LEGO ekkora hangsúlyt arra, hogy megismertesse a világgal a múltját?

Signe szerint a cég elsősorban a munkavállalókkal akarja megismertetni a Lego történetét, hiszen ahhoz, hogy a folyamatosan változó és növekvő vállalat jelenében kiigazodjanak, létfontosságú a múlttal is megismerkedniük. A Lego jelzői – minőség, kreativitás, képzelőerő – ugyanis már a Lego születésének pillanatától kezdve részei a cég profiljának.

Azért hangsúlyozzuk ennyire a múltunkat, hogy az emberek megértsék, miért vagyunk most olyanok, amilyenek, emellett pedig fontos, hogy súlya legyen a hitvallásunknak. Egy cég könnyen beszél, bárki mondhatja, hogy milyen elveket vall, de ha kilencven éve ugyanazokat a szempontokat tartja fontosnak, akkor a mondandója valóban hiteles.

A történész végzettségű Signe újságíróként és múzeumokban is dolgozott, mielőtt megtalálta a helyét – és önmagát – a Legónál.

A dánok szívében a Lego különleges helyet foglal el, mindenki itt szeretne dolgozni. Ezek a játékok gyerekkorunk óta velünk vannak, nem mellesleg presztízskérdés egy itteni állás. Amikor történésznek tanultam, még nem tudtam, hogy vállalati történészek is vannak, pláne nem azt, hogy a Legónál is van ilyen munkakör. Amikor megláttam a felhívást, azonnal felkaptam a fejem.

Feladatai legtöbbször megegyeznek egy átlagos múzeumi dolgozó feladataival: gyűjtöget, rendez, kategorizál. Az archívumban a valaha készült összes legókészlet megtalálható, emellett dokumentumok, hivatalos iratok, eredeti kéziratok – a száraz rész – is fellelhetők, amelyek segítik Signe és kollégái mindennapi munkáját, a Lego történetének feltárását és elmesélését.

Az újonnan megjelenő készletek automatikusan bekerülnek az archívumba, sokszor a fizikai példányok, máskor több terrabájtnyi adat kerül a rendszerbe. Signe és kollégái folyamatosan figyelemmel kísérik az aukciókat és a magángyűjtők kollekcióit is, hogy felvásárlással bővítsék a kollekciójukat – elsősorban a régebbi, fajátékokból vásárolnak.

A múzeumi munka mellett Signe kommunikációs feladatokat is ellát, hiszen a külsős partnerekkel is kapcsolatban áll – ilyen keretek között beszélgetünk mi is a Lego Idea House irodájában.

Ősfröccsöntés

A Lego történetének legfontosabb mérföldköve minden bizonnyal a ma ismert műanyag kocka (tégla) megjelenése 1958-ban, Signe szerint azonban keveset beszélnek arról, hogy mekkora jelentősége volt az első műanyagfröccsöntő gép beszerzésének.

Ha az alapító, Ole Kirk Kristiansen nem vette volna meg a gépet, a cég talán soha nem kezdett volna bele a műanyag termékek gyártásába, a mai formában ismert kocka pedig nem létezne.

Dánia nemzeti történelmének szerves részét képzi a legó: a dán gyerekek kis túlzással építőkockával a kezükben születnek, a nemzet borzasztóan büszke, hogy egy családi tulajdonú cég ilyen mértékű globális sikerre tett szert.

A LEGO hitvallása megegyezik Dánia értékrendjével is: szerény hozzáállás, minőségi munka. Ez tipikus dán gondolkodásmód

– vallja Signe Wiese.

