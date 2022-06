Szerdáig láthatók a legfrissebb hazai és nemzetközi rövidfilmek a X. Friss Hús Budapest Rövidfilmfesztiválon. A magyar versenyprogram további premier- és ismétlő vetítéseit rengetegen követik, de a Városháza udvarán tartott szabadtéri előadásokon és a szakmai kísérőprogramokon is nagy az érdeklődés.

A Friss Hús hátralévő napjaiban a három, soron következő magyar versenyfilmes blokk premierje mellett lehetőség lesz bepótolni a fesztivál elején bemutatott alkotásokat is. A hazai frisseken kívül külföldi dokumentum-rövidfilmek, valamint nemzetközi versenyfilmek is műsoron maradnak, akárcsak a X. Friss Hús tematikus blokkjai, azaz a sportfilmek, a Midnight-, valamint a QueerDreams-szekció.

Folytatódik a Friss Hús Quickie-vetítéssorozat is, melynek keretében három, változatos műfajú rövidfilmet láthatnak azok, akiknek csak késő este van egy szűk órájuk mozizni. A Quickie fontos eleme a meglepetés: minden vetítésen egy hazai, egy nemzetközi és egy dokumentum-rövidfilmet láthatnak az érdeklődők, de az adott blokk címeit a szervezők csak aznap délelőtt jelentik be. A fesztivál a legkisebbeket is várja. Hétfőn 11:00-tól és 14:00-tól a Friss Kids 1. az óvodás, a 11:15-től és 15:00-tól induló Friss Kids 2. pedig az általános iskolás korosztálynak kínál animációs filmeket.

A szerdai díjátadót követően is a nyertes filmeket vetítik a Toldi mozi nagytermében, a fesztivál utáni szombaton pedig a Best of Friss Hús 2022 válogatással lehet majd bepótolni vagy épp újranézni a kedvenceket.

A Friss Hús korántsem csak a sötét mozitermekben zajlik. A Városháza téren az idei magyar rövidfilmek óriásplakátjai adják át a versenyprogram hangulatát és sokszínűségét. Pénteken a fesztivál alapítói DJ-ztek, Deák Dániel és Áprily Zoltán gondoskodtak róla, hogy a fesztivál közönsége hajnalig mulasson.

A X. Friss Hús teljes programja a Friss Hús hivatalos weboldalán érhető el.