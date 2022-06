Emir Kusturica az Alexandre Trauner Art/Film Fesztivál sztárvendége

Október 11–16. között a szolnoki TiszapArt mozi vendége lesz Emir Kusturica és zenekara, a No Smoking Orchestra, akik a szolnoki Városi Sportcsarnokban lépnek fel. A világhírű rendező filmes mesterkurzust is tart a fesztiválon, amelyre a filmes szakembereket, a filmes hallgatókat és a nagyközönséget is várják.