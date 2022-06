Művész Tokióból, zene Budapest underground élvonalából

A Magyar Zene Háza minden szegletében pezsgő élet várja a résztvevőket az Intermezzo Fesztivál 14 programból álló eseményén. A napközbeni szakmai programokon szó lesz a zeneipar jövőjéről, sound designról, illetve a digitális technológia adta lehetőségekről. Aki pedig már délután bemelegítené a lábát, az a korai óráktól szabadtéri dj-szettekre bulizhat. A nemrég friss dallal jelentkező, korábbi Grammy-díjas producerrel dolgozó OIEE pörgeti a lemezeket, ahogy a Slow Village-ből ismert ONE-AB is helyet kap a pult mögött. A house és a hiphop mellett a techno szerelmesei a Freakin’ Discóból ismert Csizmás András, vagyis Filipvarial szettjére mozoghatnak, és Galactic Jackson is érkezik kezében a tőle megszokott bakelitekkel.

Az első nap élőzenei programja a jazzhop világa felől érkezőket szólítja meg. A zip és az Orlando x Dom Beats jazzalapú rapzenéje indítja az estet, őket a jelenleg vezető underground formáció, a nemrég Németországot és a MENT showcase-fesztivált is komoly sikerekkel megjáró Jazzbois követi. Június 24-én a Speiz Boiz vezet át a hiphop bólogatásából experimentálisabb világokba, amit a JÜ és a magyar pszichedelikus goa legnagyobb neve, az Óperentzia zár. A művészeti ágakat összehozó programon az elektronikus zenei fellépők műsorát, az élőzenei koncertek programját a MOME tervező szakos hallgatói által megálmodott egyedi vizuális hangulat teszi teljessé.

A Magyar Zene Háza egyik legkülönlegesebb terében, a Hangdómban egyedi, erre az alkalomra készített installációk várnak minden érdeklődőt, amelyeket az EJTECH csapata szállít a látogatóknak, akik már Berlin és Tokió múzeumait is egyedivé varázsolták.

Ha valaki pedig nemcsak hallgatni szereti a zenét, de az éppen aktuális trendekre is kíváncsi, annak érdekfeszítő választás a kétnapos Manage it yourself! kerekasztal-sorozat. Antal Levente (lo-fi kiadó), Biczó Andrea (Budapest Park) és Fehér Gábor (Bohemian Betyars) az első napon a zeneipar elmúlt két évéről, az online események térhódításáról és modern menedzsmentkérdésekről beszélget, a második napon pedig hangok felépülésén keresztül a sound designról fognak értekezni.

Az Intermezzo Fesztivál részletes programja a Magyar Zene Háza weboldalán olvasható.