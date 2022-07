Harry Styles felrobbantotta a Papp László Sportarénát

Ezrek őrjöngték át az éjszakát az arénában szerda este, miután az emberként és előadóként is roppant sokoldalú és szerethető Harry Styles énekeltette meg a túlnyomórészt fiatal lányokból álló tömeget. A 2010-es évek legnépszerűbb tinibandája, a One Direction egykori tagja szólóénekesként talán még nagyobb népszerűségnek örvend, mint az 1D színeiben.

A kapukat délután hatkor nyitották meg, de a fanatikusok már órákkal a kapunyitás előtt az épület bejáratánál várták a bebocsátást. Aki azonban később – én például fél nyolc körül – érkezett a helyszínre, már néhány perc alatt bejutott az arénába, igaz, az épületben ekkor már szinte mozdulni sem lehetett.

Harry Styles telt házas koncertet adott, tizenkétezren voltak kíváncsiak rá.

Az arénában százak álltak a büfé, ezrek a merch sorok előtt – a barátnőim legalább egy órát vártak arra, hogy beszerezzék a legújabb Harry Styles pulcsikat és táskákat. A tömeg ellenére szervezett koncert volt, a nézők könnyen elfoglalták a helyüket, ahogy láttam, nem alakult ki tolongás egyik szektorban sem.

Stílusok találkoznak

A közel kétórás koncert előtt a londoni alternatív rockegyüttes, Wolf Alice szántotta fel a színpadot. Az ilyen kaliberű (főleg az ennyire „homogén” közönségű) koncerteken jellemző, hogy a nézők csak a fő előadó műsorára mennek be a nézőtérre, és nem hallgatják meg az előzenekart, Wolf Alice félórás előadása azonban látványosan sok Harry Styles-rajongót vonzott. A csapat énekesnője, Ellie Rowsell brutális hangja, valamint az energikus és fülbemászó dallamok rengeteg új rajongót hoztak a zenekarnak.

A generációkra visszatérve: mókás volt megfigyelni, hogy a közönség két részre szakadt.

Míg a lányok fele már bőven a húszas évei közepét, végét taposta, addig legalább ennyi kamasz is részt vett a koncerten.

Az előbbi csoport minden bizonnyal a One Direction-korszakban, vagyis a 2010-es évek elején szerette meg a fiúbanda aranyos szívtiprójaként elhíresült, ma már szólóelőadóként dolgozó énekest, míg a fiatalabb rajongók valószínűleg már a szólóénekes sztárt szerették meg.

Régi és új dalok – sőt még egy One Direction-szám is, nevezetesen a What Makes You Beautiful – felváltva csendültek fel este. Az énekes az új, Harry’s House című albuma (szerintem) legjobb dalával, az egyébként Prince zenéjére megszólalásig hasonlító Music For a Sushi Restaurant című, a TikTokon is taroló számával kezdte a koncertjét, de elénekelte a szintén közönségkedvenc Adore You dalát az előző lemezéről, valamint a Sign of the Times (a címe szintén Prince-hatás) című dalt is, amellyel egykor szólóénekesként debütált.

Igazi kaméleon

Jómagam általános iskolásként – a One Direction fénykora idején – ki nem állhattam a bandát, mondjuk nem a zenéjük ellen volt kifogásom, sokkal inkább „csak azért sem” szerettem őket. Akkoriban minden osztálytársam szerelmes volt a fiúkba, az egyik legjobb barátnőm tizennégy évesen feleségül akart menni Harry Styleshoz. Nos, ekkor még nem gondoltam, hogy tíz évvel később én magam is részt veszek az énekes koncertjén, még ha nem is One Direction-koncert címszó alatt. (A másik 1D-rajongó barátnőm meg is jegyezte, hogy ő sem gondolta volna…)

Harry Styles zenéjében ötvözi a pop-funk, a pop rock, a synth-pop és az R&B-elemeket. Balladák, buliszámok, sírós és nevetős dalok, megható és felemelő szövegek egyaránt megtalálhatók a repertoárjában. Az énekest egyébként nemcsak a rajongók, de a szakma is elismerte: tavaly nyerte első Grammy-díját, és valószínűleg az új albumával is bezsebel majd párat.

A koncertet eredetileg két és fél éve tartották volna, de a koronavírus-járvány miatt csak 2022 nyarán került sor a fellépésre. A Love on Tour európai szakasza június 11-én kezdődött Glasgow-ban és július 31-én zárul Lisszabonban.

(Borítókép: Anthony Phalm)