Lesz, ami volt – újra színpadon az Anti Fitness Club

Mindenekelőtt be kell valljam, hogy zsenge, fiatal, tizenéves koromban hatalmas rajongója voltam az Anti Fitness Clubnak, így már a koncert kezdetén elindult a nosztalgiavonat. Furcsa is volt a Budapest Park nagyszínpadán látni a zenekart, hiszen még emlékszem a kis klubos bulikra és a fiatal emókra – köztük magamra is –, akik végigbulizták a koncerteket. Azóta felnőttünk, és ez a közönségen is látszódott, hiszen leginkább az akkori rajongók jelentek meg most is. Bár az AFC 2015-ben feloszlott, és a tagok új vizekre eveztek, úgy tűnik, még mindig tud olyan bulit csinálni a zenekar, ami megdobogtatja a régi rajongók szívét.

Az estét a kecskeméti Nova Prospect indította, nem is akárhogyan. A zenekar énekesnője, Besnyő Gabriella olyan energiákkal tolta végig a koncertet, hogy az AFC-re már mindenki teljesen fel volt pörögve.

Az Anti Fitness Club a Lesz ami lesz dalával nyitotta az estét, utána pedig jöttek a slágerek. A rajongók végigtombolták a bulit. Bár közel sem volt tele a park, a közönségnek akkora hangja volt, hogy azt egy aréna megirigyelné. Természetesen felcsendült a Más ölel át, a Miért hazudom és az Angyal is. A zenekar legismertebb dala, a Még vár ránk ez a föld természetesen szétszedte a közönséget, főleg úgy, hogy a zenekar egykori gitárosa, Szabó Peti is felment játszani. Szintén színpadra lépett még az AFC másik volt gitárosa, Anti.

A koncert a banda legsikeresebb slágerével, a Mennyországgal záródott. Az egész buli alatt egy szinte leírhatatlan, nosztalgikus érzés volt mindenkiben, amit nem éreztünk már közel tíz éve. Az AFC huszadik szülinapi koncertje teljes mértékben megadta azt, amiért a rajongók mentek, volt sírás és nevetés, ordítás és guggolás, minden, amiért mentünk.

Be kell ismernünk, hogy már nem vagyunk tinik, de a tegnapi buli után egy kis ideig megint azok lehettünk. Újra tombolhattunk a régi kedvenc dalokra, összefuthattunk rég nem látott ismerősökkel, és egy kicsit elfelejthettük, hogy felnőttünk.

