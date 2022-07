Micimackó horrortörténete: érkezik a Vér és méz

Idén lejárt a Micimackó védjegyoltalma, így a történet újabb és újabb adaptációi látnak napvilágot. Az egyik legbizarrabb és leghátborzongatóbb a Winnie the Pooh: Blood and Honey, amelynek főszereplői a meséből ismert Micimackó és Malacka, ám egészen más karakterek, mint ahogy eddig láthattuk őket.

A nemsokára megjelenő Winnie the Pooh: Blood and Honey című filmben a főszereplő egyértelműen nem az az aranyos, kedves medve, akit korábban megismertünk és megszerettünk. Ahogy a most közzétett plakát is mutatja, a mániákusan vigyorgó, kalapáccsal hadonászó karakter nagyon messze esik Róbert Gida legjobb barátjának sokunkban élő emlékképétől – írja az Entertainment.

De Malacka sem ígér sok jót. Rhys Frake-Waterfield író-rendező filmje valóságos szenzációvá vált, miután az első pletykák felröppentek a film érkezéséről. A Dread Central Development Hell című podcastjében Frake-Waterfield nemrégiben elismerte, hogy a film a két szeretett karakter, Micimackó és Malacka tombolását mutatja be.

A szereplők egyértelműen Micimackó és Malacka, nem csak két ember maszkban

– meséli a rendező.

A történet lényege, hogy a két szereplő hogyan távolodott el a kedves és barátságos énjétől annak köszönhetően, ami Róbert Gidával történt. Micimackó és Malacka drasztikusan kevesebb ételhez jutott, ahogy Róbert Gida felnőtt, és otthagyta őket, ezért az évek alatt egyre vadabbá és éhesebbé váltak. Ez odáig fajult, hogy meg kellett enniük Fülest, majd amikor Róbert Gida a feleségével együtt hazalátogat a Százholdas Pagonyba, hogy bemutassa őt régi barátainak, Micimackó és Malacka nagyon dühösek lesznek: az évek alatt felhalmozódott gyűlölet egyszer csak előtör mindkettőjükből, és a tombolásukat nem lehet megakadályozni

– részletezi a rendező, aki azt is elárulta a podcastben, hogy a film folytatásán is gondolkozik.

Remélhetőleg még őrültebbé és extrémebbé tudjuk majd tenni. Rengeteg sötét és bizarr gondolatom van arról, hogy min kellett Micimackónak és Malackának keresztülmennie, és milyen jelenetekkel ábrázolnám ezt

– közölte.