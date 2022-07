Meghalt Nichelle Nichols, a Star Trek tévésorozat sztárja

Nichelle Nichols 89 éves volt. Az általa alakított leghíresebb karakter az Enterprise űrhajó kommunikációs tisztje volt.

Múlt éjszaka természetes halállal elhunyt édesanyám, Nichelle Nichols. Fénye azonban, mint a most először látott ősi galaxisoké, megmarad számunkra és a jövendő nemzedékeknek, hogy tanuljunk és ihletet nyerjünk belőle

– írta a színésznő fia, Kyle Johnson bejegyzésében.

A színésznő 1932. december 28-án született. 1951-ben összeházasodott Foster Johnsonnal, egy gyermekük, Kyle született. Első férjétől még ugyanabban az évben el is vált,1968-ban hozzáment Duke Mondyhoz, akivel 1972-ig éltek együtt. A Magyar Filmadatbázis oldalán olvasható, hogy Filmes karrierjét 1959-ben kezdte a Porgy and Bessben. 1964-ben Joanne Logant játszotta a Great Gettin' Up Mornin'-ban. 1966-ban ráosztották Uhura karakterének megformálását a Star Trek 69 epizódjában, amit később többször megismételt.

A következő években olyan alkotásokban játszott, mint a Doctor, You've Got to Be Kidding!, a Truck Turner, a The Supernaturals, a Zoom kapitány kalandjai, a Kutyabajnok, a Tru Loved, a The Torturer, a This Bitter Earth, a Surge of Power: Revenge of the Sequel, a The White Orchid, a Mr. Malevolent, és legutóbb 2019-ben a Surge of Dawn.

(Borítókép: Nichelle Nichols. Fotó: Michael Tran / Getty Images Hungary)