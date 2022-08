Magyaroroszágon lép fel Marcus Miller, de nem ott, ahol tervezték

A Grammy-díjas jazzlegenda, Marcus Miller a világ egyik legtehetségesebb elektromos basszusgitárosa. Felsorolni is nehéz lenne hány lemezen működött közre és mennyi film zenéjét jegyzi tizenhárom szólóalbuma mellett.

Most, különleges körülmények között, igazán közelről élvezhetjük a legendás zenész koncertjét, aki két egymást követő estén, október 24-én és 25-én játszik a MOMKultban.

Marcus Miller igazi multiinstrumentalista: tanult klarinéton, játszik basszusklarinéton, zongorán, szaxofonon és gitáron is. Legtöbben azonban Miles Davis és David Sanborn basszusgitárosaként ismerik. Session zenészként is szinte megszámlálhatatlan, mennyi előadó lemezén működött közre és ugyancsak hosszan sorolhatnánk produceri kreditjeit is. Dolgozott Beyoncé, Elton John, Frank Sinatra és Aretha Franklin lemezein is. A világ egyik legtehetségesebb zenészeként tartják számon, számos díjjal is elismerték munkásságát, köztük több Grammy-jelöléssel és két Grammy-díjjal.

Filmes közreműködéseinek listája is igen hosszúra nyúlik. 1983-ban adta ki első szólóalbumát, amelyet azóta tizenkettő másik követett, a legutolsó a 2018-ban megjelent Laid Back volt, amely mind a közönség, mind a szakma elismerését kivívta. Bizonyára erről is halhatunk majd dalokat a klasszikusok mellett kétestés koncertjén.

Az eredetileg a Dürer Kertbe tervezett koncert a MOMKultban kapott végül helyet. A koncert helyszíne a Nagyterem lett volna, azonban a szervezők közleménye szerint a jelen kialakult építőipari körülmények miatt nem tudja tervezett időben megnyitni kapuit a Nagyterem, így az odatervezett Marcus Miller kétestés koncertet is új helyszínen, a MOMKultban tartják meg.

(Borítókép: Marcus Miller 2018. március 27-én. Fotó: Sergione Infuso/Corbis via Getty Images)