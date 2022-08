Remek filmekkel és közönségkedvencekkel vár a Skandináv Filmfesztivál

A 9. Skandináv Filmfesztivál most először a budapesti helyszín mellett öt vidéki helyszínen is várja az északi filmek szerelmeseit. A szombathelyi Agora Savaria Filmszínházban, és a szolnoki Tisza Moziban szeptember 1-7. között, a szegedi Belvárosi Moziban szeptember 1-7. és 10-14. között, a debreceni Apolló Moziban szeptember 5-7. között, a pécsi Apolló Moziban szeptember 5-8. között tekinthető meg a skandináv film színe-java.

A programban öt fesztiváldíjas és fesztiválkedvenc skandináv alkotás premier előtt látható.

Először a Skandináv Filmfesztiválon látható Magyarországon a cannes-i fesztivál Arany Pálma-díjas alkotása, Ruben Östlund A szomorúság háromszöge című svéd fekete komédiája; a Janne Teller nemzetközi bestselleréből készült, Semmi című dán tinidráma; az idei cannes-i Un Certain Regard versenyszekció egyik meglepetésfilmje, a Rosszul vagyok magamtól című norvég fekete komédia; és a legjobb kritikákat kapó Isten földje című izlandi történelmi dráma. Emellett az idei Berlini Nemzetközi Filmfesztivál Panoráma versenyszekciójában szereplő és ott az európai mozik hálózatának Europa Cinemas Label-díját elnyert izlandi tinédzserdráma, a Csodálatos teremtmények is az országos mozipremier előtt látható a fesztiválon. Valamennyi film az ősz és tél folyamán kerül országszerte a magyar mozikba.

A 75. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában Ruben Östlund A szomorúság háromszöge című alkotása a zsűri egyhangú döntése alapján kapott Arany Pálmát. Östlund ezzel második Arany Pálma-díját nyerte el, és több alkotóval együtt holtversenyben a legsikeresebb cannes-i díjazottá vált – három Arany Pálmát még senki nem nyert a fesztivál történetében. A társadalomkritikus svéd vígjáték, amelyben egy óceánjáró utasai és legénysége kerül erkölcsi és etikai megpróbáltatások sora elé, s feszegetik a társadalmi normák határait.

A Semmi Janne Teller azonos című nemzetközi bestsellerének filmfeldolgozása. A dán regény hatalmas vitát váltott ki, előbb betiltották Dániában, majd egyenesen kötelező olvasmánnyá tették az iskolákban. Sokan a 21. századi A Legyek Urának tartják a művet, amely a mai fiatalok pszichéjébe enged betekintést, roppant fajsúlyos társadalmi kérdéseket és problémákat vet fel, s többek között azt a kérdést teszi fel, hogy mi az élet értelme. A Semmi október 20-án kerül országszerte a mozikban – szinkronizált és feliratos változatban egyaránt.

A rangos cannes-i versenyszekcióban, az Un Certain Regard programban volt a világpremierje az Isten földje (Godland) című drámának, az izlandi Hlynur Pálmason történelmi filmjének. A 19. században egy dán pap izlandi templomépítésének történetét elmesélő történelmi alkotás nagyszerű kritikákat kapott, s várhatóan december 1-én kerül a magyar mozikba.

A Rosszul vagyok magamtól ugyanebben a versenyszekcióban szerepelt és egy olyan nőről szól, aki a figyelem középpontjában szeretne lenni, ezért betegségeket is képes magának előidézni, hogy a sajnálatot kiváltsa barátaiból.

A Csodálatos teremtmények főhőse egy tinédzser a zord Izlandon, aki három hozzá hasonlóan különc sráccal barátkozik össze. A fiú életében először érzi azt, hogy tud kapcsolódni másokhoz, főleg a bandavezér fiúhoz, Addihoz. Addi a saját démonaival küzd és látomásai vannak.

A fesztiválon Q-ügyosztály-maraton is lesz, a Jussi Adler-Olsen regényfolyamának valamennyi eddigi filmje műsorra kerül, a Nyomtalanul, a Fácángyilkosok, a Palackposta, A 64-es betegnapló, és a Hajtóvadászat.

A 9. Skandináv Filmfesztivál programjában kiváló dokumentumfilmek is szerepelnek. Közülük az egyik legizgalmasabb minden bizonnyal a jegesmedvékről és sarkvidékről szóló norvég Queen without Land című díjnyertes darab; a The Man Who Played with Fire című svéd dokumentumfilm pedig a világhírű író, Stieg Larson örökségét és életművét mutatja be, aki a Millenium-trilógia révén vált nemzetközi sztárszerzővé.

A Best of összeállításban többek között olyan korábbi skandináv sikerfilmekkel találkozhat a közönség, mint Anders Thomas Jensen kultfilmje, a Mads Mikkelsen főszereplésével készült Az igazság bajnokai; az izlandi fekete komédia, A fa alatt; a többszörös díjnyertes dán thriller, az Oscar-nevezett A bűnös. Újra látható lesz Hans Petter Moland svéd fekete komédiája, Az eltűnés sorrendjében; és a rendező Ezüst Medve-díjas rendezése, a Lótolvajok; és a nemzetközi bestsellerből készült, kétszeres Oscar-jelölt Az ember, akit Ovénak hívnak. A fesztiválon ismét műsoron lesz a Bárány című izlandi dráma, A boldogság íze című dán romantikus dráma; a dán Családi karácsony című fekete vígjáték; valamint Az élet napos oldala című svéd fekete vígjáték.

A fesztivál filmjei eredeti nyelven, magyar és/vagy angol felirattal láthatók. A részletes programokról, illetve a vetítések időpontjáról az Art+ Cinema weboldalán tájékozódhatnak.