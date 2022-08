Fizetnek tb-t a krisnások?

Most minden kiderül, ugyanis száriba öltözött nők és kopasz-copfos férfiak tömegei kezdtek a nyáron TikTok-karrierbe.

Mit tudunk a Krisna-tudatú emberekről? Mivel erre a válasz valószínűleg egyénenként változik, ám reális képet szerettünk volna adni arról, hogy mi él a fejekben, elmerültünk az internet véleménykifejtős, kérdésfeltevős fórumbugyraiban.

Vannak, akik szerint a krisnások:

túl agresszívan kéregetnek,

azok, akik napocskás matricákat osztogatnak,

csörömpölnek az Aranyparton,

tereken dobolnak és tarhálnak,

egy szekta tagjai,

egy Európában kultúridegen vallást erőltetnek,

túl rámenősek,

túl kedvesek,

kifejezetten kedvesek, pont ettől szimpatikusak,

ökogazdálkodást végeznek, ami jó,

karácsonykor ételt osztanak,

türelmesek, válaszolnak a kérdésekre,

befogadók, és segítenek a rászorulóknak.

Nagyjából ezeket a mondatokat lehetett ismétlődve felfedezni. Annyi biztos, hogy kevesen állnak a témához semlegesen. Ha a krisnások felmerültek egy topicban, a vélemények mindig valamilyen érzelemmel átitatva fogalmazódnak meg. De nem csak itt mutatkozott meg a kettősség, azt is észre lehet venni, hogy akik véleményt formálnak, vagy egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogy mit jelent a Krisna-tudat, vagy kifejezetten edukáltak a témában, de az világosan kirajzolódik, hogy az utóbbi csoportba tartoznak kevesebben. Legalábbis tartoztak, egészen mostanáig, ugyanis

az elmúlt hónapban ellepték a TikTokot a Krisnások,

akik töménytelen mennyiségű videót gyártanak életmódjukról, így most azokra a kérdésekre is választ kaphatunk, hogy fizetnek-e tb-t (igen) vagy hogy megházasodhat-e náluk egy szerzetes (igen).

A TikToknak hatalmas ereje van, erre lassan mindenki rájön. Kezdődött azzal, hogy kitermelt egy újabb influenszergenerációt, akik az egyperces videókkal értek el több százezres követőtábort. Majd mindez folytatódott – főleg a pandémia alatt –, amikor hirtelen az egész világnak lett ideje megismerkedni ezzel az addig tinik által uralt és támogatott alkalmazással – azzal, hogy kisvállalkozók, főként kézművesek kezdték el használni a TikTokot saját termékeik népszerűsítésére.

A harmadik hullámban megjelentek azok az arcok, akik nem TikTokon, hanem máshol lettek híresek, ismertek vagy csak hírhedtek, de nem akartak kimaradni a buliból. Majd a negyedik hullámban a cégek körében kezdett elterjedni a TikTok, mert rájöttek, hogy ha el akarják érni a fiatalokat, és humoros vagy inkább trendi videókkal építeni a brandjüket, ezen a platformon ezt minimális energiabefektetéssel és némi kreativitással könnyedén megtehetik.

MOST PEDIG JÖTTEK A KRISNÁSOK.

Azonkívül, hogy a krisnások színes ruháikban néha végiglejtenek Siófokon, miközben zenélnek, táncolnak és énekelnek, illetve a hozzájuk köthető Ételt az Életért Alapítvány napi szinten biztosít rászorulóknak étkezési lehetőséget, elég aktívan jelen vannak a social mediában. Facebook-oldaluk és YouTube-csatornájuk kifejezetten aktív, rengeteg tartalmat gyártanak és töltenek fel, ami az életmódjuk mélyebb megismerését szolgálja.

Az tehát nem új keletű, hogy a magyar Krisna-hívők nyilvános videókat osztanak meg hétköznapjaikról. A TikTok ereje viszont megkérdőjelezhetetlen; a platform zenetrendjei a slágerlistákra is hatással vannak, felkapott videói a közbeszédre is befolyással bírnak, így szinte elkerülhetetlen volt, hogy a közösség ezt a csatornát is bevesse üzenete átadására és terjesztésére. A magyarországi Krisna-tudatú hívők egyre többen regisztráltak és kezdtek TikTok-karrierbe, tehát nagyon ügyesen kihasználták a platform algoritmusának előnyeit.

Hare Krisna, Hare TikTok

Mindemellett kimondottan aktívak, és rengeteg, kommentben érkező kérdésre válaszolnak. Kezdve onnan, hogy mit jelent a fejükre festett tilaka, hogy hol és milyen körülmények között szállnak meg a zarándoklatokon, hogyan mosogatnak földdel, egészen odáig, hogy ha a Krisna-völgyben nincs áram, mégis miként élnek, illetve hogyan TikTokoznak.

Saját történeteiket is többen elmesélték, hogy miként jutottak el a Krisna-tudathoz, illetve a budapesti templomukba és a Krisna-völgybe is csábítják azokat, akiket érdekel ez az életforma, és többet szeretnének róla megtudni.

Merthogy krisnásnak lenni nem egy egyszerű, ugyanis a hétköznapi cselekedetekre is hatással van. Rengeteg dolgot határoznak meg a vallási előírások. Korán kelnek, nem esznek húst, kerülik a bódító és mámorító szerek használatát, törekednek a fenntartható életre, kizárólag gyermeknemzés céljából élnek szexuális életet, és számtalan más dolog. A krisnások különbséget tesznek a test és a lélek között, úgy vélekednek, hogy a test hasonló, mint egy ruha, amit viselünk, viszont a tudatunkat a mi felelősségünk felébreszteni.

A Krisna-tudat alapvetésének a védikus szentírásokat tekintik. A hívők szerint Krisna az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Magyarországon 1970 óta vannak jelen Krisna-hívők, ám csak 1989-ben történhetett meg az egyház bejegyzése, azóta is Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége néven vannak jelen. Aki pedig többet szeretne tudni a száraz Wikipédia-adatoknál, elég, ha felcsapja a TikTokot, mert egészen biztos, hogy némi lapozgatás után az ember belebotlik egy Krisna-hívő profiljába.

Úgy tűnik, hogy ez a zárt közösség most találta meg az a csatornát, amelyen a legkönnyebben érik el a potenciális Krisna-hívőket, adakozókat. Érdekes látni, hogy a magyarországi Krisna-közösség ugyanazt a metódust követi saját terméke népszerűsítésére, mint a legnagyobb cégek, a kisvállalkozások vagy akár a self-brandinget követő influenszerek. Láthatóan befogadó platformra találtak, ugyanis ezek a videók rövid időn belül több ezres, akár több tízezres megtekintést értek el, tehát már most több emberhez jutottak el, mint egy Balaton-körüli gyalogos zarándoklaton.

(Borítókép: Radzsat Gupta / EPA / MTI)