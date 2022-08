Húsz év után újra összejött Oroszlán Szonja és Szabó Győző

Míg az HBO befejezte, a Viasat 3 újrakezdte a magyarországi televíziós tartalmak gyártását. Az Antenna Group, amely Magyarországon az AXN és Viasat csatornát üzemelteti, és a régió több országában is fontos szereplője a fizetős tévés kínálatnak, egyebek között abban látja a fejlődés lehetőségét, hogy regionális, saját tartalmakkal, célzottan érje el a nézőket. Ennek jegyében ősszel négy új saját sorozat indul a Viasat 3-on.

Herendi Gábort, a Valami Amerika-vígjáték-trilógia és a Toxikoma című filmdráma rendezőjét korábbi sikerei ellenére sem kényeztetik el újabb nagyfilmes ajánlatokkal. Az alkotó most a Viasat 3 megbízásából dolgozhat ismét Szabó Győzővel és Oroszlán Szonjával.

Herendi jegyzi rendezőként ugyanis a fizetős tévécsatornán októberben induló, Brigi és Brúnó című, hétperces epizódokból álló szitkomsorozatot, amely a TV2 húsz évvel ezelőtti Szeret, nem szeret című produkcióját folytatja. Az alapötlet lényege, hogy az egykori fiatal pár gondjai, bajai, vicces vagy drámai helyzetei hogyan jelennek meg csaknem két évtizeddel később.

Celebek főznek és nyomoznak a kulináris krimiben

A csatorna vezetője, Benda Gergely nagy reményeket fűz egy szintén saját gyártású, a magyar műsorpiacon vadonatúj celebes konyhakrimihez is. Bár az Antenna Entertainment marketingesei ezzel a műsorral kapcsolatban tudatosan kerülik a gasztro vagy főző kezdetű szóösszetételeket, mivel ezúttal az ételkészítés csak másodlagos, kár lenne tagadni, hogy a show egy konyhában játszódik. A meghívott celebritások – mindig hatan versenyeznek – fazekak, serpenyők és vágódeszkák között tevékenykednek egy igényes ételsor elkészítésén. A csavar ott van, hogy mindennap van egy troll – az angol eredetiben rat in the kitchen, patkány –, aki titokban azon mesterkedik, hogyan tegye tönkre a gasztronómiai bravúrt. Ha sikerül, ő az aznapi játék győztese, ám ha a játékosok a végén rájönnek, ki a szabotőr, egy fillért sem kap a leleplezett kulináris Grincs. Ilyenkor a csapattagok vehetik fel a nyereményt.

A Troll a konyhában című sorozat vendégei a műsorvezető, Rákóczi Ferenc és a gasztroszakértőként és ételkóstolóként szereplő Wossala Rozina közreműködésével főznek, nyomoznak és szabotálnak az egymillió forintos díjért szeptember végétől.

A műveletlenségi vetélkedő nem fárad, és a süti is visszatér

A csatorna azt is bejelentette szerdán, hogy folytatja az Észbontók című, tíz éve töretlen nézettségű műveletlenségi vetélkedőjét. A 11. évadban ismét Kovács Áron, a műsor hétpróbás házigazdája hüledezik celebvendégeivel a szereplők furcsa gondolatmenetein.

A saját gyártású tartalmak negyedik gyöngyszemének az Ide süss! című süteményes gasztronómiai sorozatot szánják, amelyet az év végén tálalnak a nézőknek. A BBC népszerű formátuma (Great British Bake Off) magyar változatának karácsonyi különkiadását, amely az Ünnepi kihívás alcímet kapta, a Nagytétényi Kastélymúzeum parkjában veszik fel. Itt szintén celebek kevernek és kavarnak a konyhapultnál a két házigazda, Ábel Anita és Sass Dani vendégeként.

Az elkészült desszerteket Szabadfi Szabolcs, ismertebb nevén Szabi, a pék, „kovásznagykövet” és Szalai Dóri „macronkonzul” ítéli meg nagyon jóindulatúan.

Mint ezt a Antenna Entertainment ügyvezető igazgatója korábban már az Index olvasóinak elmondta, feltett céljuk, hogy csatornáikon ismét minőségi saját gyártású tartalmakat találjanak a nézők. Benda Gergely egy szerda délelőtti beszélgetésen azt is megemlítette, hogy ez a négy műsor az új stratégia első fejezetének tekinthető, mivel még több és még nagyobb szabású saját produkciót terveznek Magyarországon és a régióban is.

