A filmözön kilenc szekcióra osztható a tematikák alapján. A Pannónia 65 a magyar animáció aranykorát mutatja be, többek között a Hófehér és a Macskafogó filmekkel. A Magyar szem szekció a híres magyar operatőri iskola legizgalmasabb darabjait mutatja be, idén Szécsény Ferenc, Eiben István, Kende János, Hildebrand István és a világhírű Kovács László műveiből szemezhetnek a nézők. A száz évvel ezelőtt, a Pathé filmgyár által kifejlesztett keskenyfilmformátum is teret kap a harmincas évekből válogatott alkotásoknál. Ezen kívül magyar és indiai filmtörténeti gyöngyszemeket is megnézhetnek a látogatók, a Nyitott Archívumok keretében pedig több, mint kilenc országból vetítenek különleges filmeket.

A mozis maraton legizgalmasabb szekciója a Budapest, Bécs, Hollywood, amelyben az Amerikában sikeres magyar és osztrák művészek alkotásait mutatja be. Az egyetemes filmtörténet egyik legkiemelkedőbb alkotója Kertész Mihály, aki több, mint 180 mozgóképes produkcióban vett részt. A Maratonon hét filmjét is levetítik, köztük az örök klasszikus, Oscra-díjas Casablancát és a digitálisan felújított A tolonc című alkotást. Utóbbi különlegessége, hogy ez az egyetlen fennmaradt mozgóképes felvétel, amelyen Jászai Mari szerepel, a vetítést pedig a Győri Filharmonikus Zenekar színesíti élőben.

Mégis a legizgalmasabb gyöngyszem nem más, mint a Creole király Elvis Presley főszereplésével.

A filmet most először láthatja a magyar közönség a mozivásznon. Az 1958-ban forgatott produkciót a közönség és a kritikusok egyaránt Elvis legjobb filmjének minősítették, sőt az énekes is ezt a filmet tartotta kedvencének a munkái közül. Bár Oscar-díjat nem nyert az énekes, a Creole királyban felcsendülő Hard Headed Woman című dala egyből a slágerlisták élére ugrott, ami fellendítette zenei karrierjét. A Creole Király a 2022-es Budapest Klasszikus Film Maraton nyitófilmje lesz, amit szeptember 13-án a nyitógálán láthatnak az érdeklődők.

A Maratonon szereplő filmeket az Uránia és a Toldi Filmszínházak mellett a Francia Intézetben és a Szent István téren vetítik szeptember 13-18 között.

(Borítókép: Nemzeti Filmintézet)