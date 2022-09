Mi köze van Shakespeare-nek a zsidó holokauszthoz?

William Shakespeare A velencei kalmár című darabjában van egy karakter, Shylock. A horgas orrú zsidó ábrázolása évszázadokon át hivatkozási alap volt a gyűlöletre. A Spinoza Színházban most eljátszottak a gondolattal, hogy mi lett volna, ha az angol drámaíró másképp írja meg művét.

Londonból jelentik: Az amerikai Syracuse város összes felekezetének képviselői kérték a város tanácsát, hogy tiltsa meg az iskolákban Shakespeare A velencei kalmárjának olvasását, mert Shylock alakja az antiszemitizmus terjesztésére alkalmas. Ez a pár sor a Magyar Távirati Iroda 1931-es számában olvasható, azaz kilencven évvel ezelőtt írták.

A korabeli hír előtt hat évvel jelent meg Németországban Hitler Mein Kampf című könyve, és alig néhány évvel később megkezdődött a zsidók nyílt üldözése, kiteljesedett a zsidó holokauszt.

2022 szeptemberében a Spinoza Színházban jártunk, ahol Cserna Antal szereplésével néztük meg az Írd újra, Shakespeare! című előadást. Ez azt fejtegeti, hogy minden idők egyik legnagyobb drámaírója miként járulhatott hozzá a modern kori antiszemitizmus kialakulásához.

Vajon antiszemita-e Shakespeare világhírű színműve, A velencei kalmár, amelyet évszázadok óta játszanak szerte a világban?

Vagy vígjáték csupán, amely alkalmas a meglévő előítéletek felerősítésére?

A drámaíró ismerhetett-e egyáltalán zsidókat, miközben az akkori Angliából már 300 éve kiűzték őket?

A monodráma ezekre a kérdésekre keresi a választ, ám a válaszok gyűjtését nem ez a színdarab vállalta először magára. Archív cikkeket böngészve az antiszemitizmus kérdése többször is előkerül Shakespeare vígjátéka kapcsán. A New York-i Figyelőben például 1980-ban ezt írták:

Vajon a nagy Shakespeare, aki I. Erzsébet idején nem nagyon találkozhatott zsidóval színháza közönségében, olvasta-e Ser Giovanni Fiorentino II Pecorone prózai témáit a 14. század végéről? Itáliában 1558-ban publikálták. Az II Pecorone meséiben a zsidó, mint a Velencei Kalmárban: az ördög maga. A nyugati irodalomban nem találunk hasonló zsidógyűlöletet, a zsidó sátáni ábrázolását egészen a francia forradalomig.

Érdekes kérdés ez, hogy az írott szónak milyen felelőssége és ereje lehet, főleg évszázadokkal azután, hogy azokat papírra vetették. Mi születhetett meg előbb? A megfogalmazott gondolat, vagy az emberekben megbújó igény, hogy okot találjanak a gyűlöletre?

Minden színház közönsége más, így van ezzel a budapesti Spinoza is, amelynek nézői nagy százalékban érdeklődnek a zsidóság története iránt, amely tele van fájdalommal, feldolgozatlansággal.

Hétköznapi fasizmus

Cserna Antal színművész komótosan lépked a színpad felé, köszönti a közönséget, majd a színpad hátulján kitárja a függönyt, hogy beengedje, megidézze Shakespeare szellemét.

Azok kedvéért, akik nem emlékeznek A velencei kalmárra, felidézi a részt, amivel ez a mostani előadás foglalkozik: Shylock, a zsidó uzsorás úgy ad kölcsönt Antoniónak, a velencei kalmárnak, hogy a szerződésben kiköti: ha időben nem adja azt vissza, úgy kivág egy font húst Antonio testéből. A kalmár nem fizet időben, így Shylock ragaszkodik ahhoz, ami a szerződés szerint megilleti. Hiába – kezdi a mondatot a színész – az üzlet…

az üzlet.

– fejezi be helyette a közönség.

A monodráma mesélője Nemes Dávid, akinek akkor ütött szöget a fejében ez a kérdés, amikor egy, A velencei kalmár-előadás után a ruhatárban elkapott egy mondatot, amelyben egy néző nevetve mondja társának, hogy Shakespeare jól megadta Shylocknak, amit megérdemel.

Összeszorult a gyomrom a hétköznapi fasizmus hallatán. Ja, te még azt sem tudod, hogy mi az a fasizmus

– folytatódik az elképzelt párbeszéd, amelyben a karakter azt is próbálja Shakespeare-nek elmagyarázni, hogyan lett a vallási gyűlöletből faji megkülönböztetés, és hogy színdarabja megjelenése után milyen dolgok vezettek addig, hogy a XX. századi holokauszt alatt az Erzsébet-kori Anglia lakosságának másfélszeresét irtották ki.

Ami egyszer megtörtént…

Az előadás egy másik nagyon fontos kérdést is körüljár: ma mit jelent zsidónak lenni. Erre alighanem ezernél is több válasz létezik, így az Írd újra, Shakespeare! feladata nem is az, hogy megfogalmazzon egy általános igazságot, inkább arra törekszik, hogy elgondolkoztassa a nézőket.

A néma Shakespeare helyébe képzelve magamat felmerült bennem a gondolat:

Vajon a szerzőt lehet-e okolni ilyen súlyos bűnökért?

George Orwell tehet-e arról, hogy 1984 címmel írt egy kézikönyvet a modern kor diktátorainak?

Vajon ha másképp írták volna meg Shylock karakterét, a történelem is másként alakult volna?

És hogy miért érdemes erről beszélni?

Ezt amúgy az Írd újra, Shakespeare! is megfogalmazza, hiszen rengeteg ember éli olyan félelemmel az életét, amelynek az alapja az a gondolat, hogy

ami egyszer megtörtént, miért ne történhetne meg újra.

Ennek fényében az előadás ajánlatot tesz arra, miként lehetne pár dolog változtatásával szimpatikussá tenni Shylock karakterét, ám mindezt úgy, hogy a darab szerkezete, mondanivalója és végkifejlete ne sérüljön. Például úgy, ha mindenki, még a törvény is tiszteletben tartja az üzlet szentségét, Schylock pedig képessé válik arra, hogy belássa, az életben nem minden csak az üzletről szól.

(Borítókép: Cserna Antal. Fotó: Fábián Éva)