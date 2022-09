Ahogy a Titanicon a zenészek, a Vígszínház társulata is addig játszik, amíg van néző

Általában – vagy jobb esetben – az újságírók szokták zavarba hozni a színészeket, nem pedig fordítva. Ám most mi is belekóstolhattunk egy olyan világba, ami számunkra kevésbé megszokott.

A Vígszínház takarásából a színpadra lépünk, előttünk bonyolult állványzat, alakok rajzolódnak ki a füstben, ábécésorrendben szólítanak minket. Aki hallja a nevét, robotikusan elkezdi követni a fehér nyilat, amely kivehetetlen labirintusként rajzolódik fel a színpadra állított díszletben.

A vasfüggönyhöz érkezünk, ott egyesével átlépünk a fénybe.

Egészen abszurd pillanat, amikor a Vígszínház teljes társulata ül a nézőtéren, és azt nézik, ahogy a semmit sem értő újságírók egy mikrofonba elhangzott parancsszót követve megállnak két sorban a színpadon. „És meghajlás” – hangzik el a feladat, mi teljesítjük, miközben Kern András, Halász Judit és még a színház számtalan nagy neve a szakmának tapsol.

Amikor végre helyet foglalhatunk a nézőtéren, a játék akkor sem szűnik meg. Bodó Viktor a rendező asztalánál utasítja a színpadon maradt színészeket és műszakot. Nem látjuk Rudolf Péter direktort, de halljuk könnyen felismerhető hangját a hatalmas füstben.

Itt vagyok, csak nem látszódom

– mondja, majd párhuzamot vonva a teremtett helyzettel, felvezeti a sajtónyilvános évadnyitót, vagy a társulati tagokkal díszített sajtótájékoztatót:

Nem szokványos módon reagálunk a következő időszakra.

Az elmúlt hetek történései valóban felkavarták a pandémia után épphogy csak nyugalmi állapotba visszatért állóvizet. A legnagyobb hullámokat egyértelműen a megemelkedett rezsihelyzet okozza, ami erőteljes gondolkoznivalót jelent a művészeti intézmények vezetőinek is, hogy miként tudnák fenntartani magukat a víz felszínén. Ahogyan a teátrum igazgatója mondja:

Bizonyos számok szerint akkor járunk a legjobban, ha a színház ki sem nyit. De én ezt nem akarom elfogadni. Kompromisszumokat kell hoznunk, de most kijelenthetem, hogy az összes tervezett bemutatónkat megtartjuk.

Elsüllyeszthetetlen hajó

Az igazgató bejelentését a sajtó és a színház munkatársainak tapsa kíséri. Rudolf Péter a Titanicon játszó zenészekhez hasonlítja magukat, de azt mondja, hogy érezni a közönség igényét és támogatását, így a Vígszínház, amíg vannak nézők, nyitva tart.

A színház tervezett bemutatói ebben az évadban kiemelkedően izgalmasnak tűnnek. Már elkezdődtek A kastély próbái, amelynek világából a színpadon átsétálva mi is ízelítőt kaptunk. Franz Kafka regényét Bodó Viktor állítja színpadra a tőle megszokott abszurd fantáziával és groteszk humorral. Az előadás 2020-as hamburgi rendezésének majdnem hűséges másolata. A kastély díszlete hatalmas, bonyolult állványzat, ugyanolyan átláthatatlan, mint a kafkai mű, egy „jó értelemben vett téboly”.

A Pesti Színházban 2022. október 22-én debütál Nick Payne Inkognitó című darabja.

A színjáték középpontjában nem más áll, mint Albert Einstein agyának elrablása.

A Szőcs Artur rendezte előadás történetének meg- és felfejtése nemcsak a nézőknek, hanem a színművészeknek is nagy kaland, hiszen a mintegy 20 karaktert mindössze négy színész játssza: Kovács Patrícia, Márkus Luca, Horváth Szabolcs és Nagy Ervin.

Rendhagyó művek

A Vígszínházban 2022. december 9-én Rudolf Péter rendezésében mutatják be a Szeget szeggelt, Shakespeare utolsó, cseppet sem felhőtlen vígjátékát, melynek középpontjában egy politikai játszma áll, és persze őrült vágyak, ravasz manipulációk, néhány nevetséges balfácán, a szerelem, vagy annak illúziója. A Magyarországon ritkán játszott mű rendhagyó, vígszínházi feldolgozása a tervek szerint valódi csoportszínházi előadásra ad lehetőséget, világa egyszerre idézi a múltat, és a mát, hiszen a hatalom működése Jakab király trónra lépése óta vajmi keveset változott.

A Pinokkió az egyik legnépszerűbb, legtöbb nyelvre lefordított, és talán legnagyobb példányszámban eladott irodalmi mű, mégis a sok száz feldolgozásnak köszönhetően kevesen ismerik az eredeti történetet. A februári bemutató alkotócsapata – Keresztes Tamás, Presser Gábor, Sztevanovity Dusán, Kovács Krisztina és Péterfy Gergely – hónapok óta dolgozik a Pinokkió vígszínházi változatán. A műből saját, új zenés változat készül, de nem az eddigi feldolgozások alapján: az alkotók visszanyúlnak Carlo Collodi eredeti meséjéhez.

A történetet közösen formáltuk a saját történetünkké, a dalok nagy része már elkészült, most a jelenetek kidolgozásának fázisában vagyunk

– emeli ki a rendező, Keresztes Tamás.

A magyarországi bemutatója idején, az 1961-ben formabontónak számító első magyar musicalt, az Egy szerelem három éjszakáját ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében mutatják be a Pesti Színházban. A Radnóti Miklós sorsa által ihletett mű különös hangzású slágerei 2022. december 17-től lesznek műsoron.

A magyar színházművészet tele van emlékezetes Tennessee Williams-előadásokkal. A Pesti Színházban Valló Péter rendezésében a legendás Macska a forró bádogtetőnt fogják bemutatni.

Tennessee Williams főiskolás korom óta az egyik kedvenc íróm. Ez a darabja három tönkrement házasságot, és az azok megmentéséért folytatott küzdelmeket elemzi. Úgy gondolom, ehhez a nézők biztosan fognak tudnak kapcsolódni, hiszen kapcsolatainkban mindannyian átélünk hasonló konfliktusokat

– meséli a rendező.

A kokain útja

A Vígszínház eltökélt művészi szándéka, hogy a Házi Színpadot az elkövetkezendő években a kortárs magyar dráma műhelyévé tegyék. 2022. november 5-én Komán Attila K utazásai című drámai költeményének ősbemutatója lesz látható Gardenö Klaudia rendezésében. A különös elfogyástörténet főszereplője – a Kövesi Zsombor által alakított – K, vagyis egy 1211 kg-os kokainszállítmány, melynek útját Dél-Amerikától az Azori-szigeteken keresztül, Budapesten át Erdélyig követhetjük. A MU Színházzal koprodukcióban készülő előadásban Dzsúdló új dala is hallható lesz.

2022. november 26-án Czukor Balázs rendezésében mutatják be a Béranyák című művet, amelyet a rendező Kovács Krisztina dramaturggal közösen jegyez. A szövegkönyvet valós dokumentumokból, történetekből kiindulva írják, melyek érintik az ukrán háború következtében kialakult helyzetet is. A szkeccs-szerűen, rövid képekből felépülő előadás a béranyaság különböző aspektusait mutatja be.

Több népszerű előadást is kettőzött szereposztásban láthatunk az új évadtól. Rudolf Péter kiemeli, hogy a szerepek kettőzése elengedhetetlen a színház zökkenőmentes működését tekintve, és meghatottan nézte, ahogy a színházi szakmával kéz a kézben járó és elengedhetetlen nárcizmust mindenki a háttérbe szorította, és a színészek egymást támogatva segítették az új beállókat.

Az évadnyitó végén Stohl András, Kovács Patrícia és Kövesi Zsombor előadták a Beindul a pofonofon című dalt A dzsungel könyvéből, ugyanis a Pesti Színház ikonikus, 1996 óta futó előadásában több új szereplő is magára ölti a bundákat, hogy a fiatalított szereposztással még több gyerek élhesse át azt a színházi élményt, ami rendszerint kineveli a jövő közönségét.

