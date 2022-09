Meghalt Rita Gardner

Gardner 1960-ban megkapta azt a szerepét, amellyel később folyamatosan azonosították: ő volt Luisa, vagyis „a lány” a The Fantasticks című Harvey Schmidt–Tom Jones-musicalben. A musical, amely Edmond Rostand A regényesek című, 1894-ben megjelent darabján alapult, két apa allegorikus történetét mesélte el, akik gyermekeiket úgy csapják be, hogy szerelembe esnek, és úgy tesznek, mintha elleneznék az egyesülést.

A Greenwich Village-ben, a Sullivan Street Playhouse nevű aprócska Off Broadway-helyszínen játszott produkció hatalmas siker lett, amelyből egy sláger is született (Try to remember), 42 évig futott, és felvirágoztatta Gardner, valamint további szereplők karrierjét is.

Gardner szárnyaló karrierje

A The Fantasticksben való szereplése utáni években Gardner más Off Broadway-előadásokban is szerepelt, többek között a The Cradle Will Rock (1964), a To Be Young, Gifted, and Black (1969), a Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris (1972), a Steel Magnolias (1987), a Wings (1993) és a The Foreigner (2004) című darabokban.

A Broadwayn 1962-ben szerepelt a rövid életű A Family Affair című musicalben, 1963-ban a Pal Joey felújításában és 1964-ben a Ben Franklin in Paris című musicalben. Később a Broadwayn többek között Rosie szerepét játszotta a 2006-os Adam Sandler-filmvígjáték, Az esküvői énekes színpadi adaptációjában.

Számos regionális színházi szerepe mellett Gardner 2002-ben és 2011-ben is színpadra állított egy egyszemélyes revüt Try to remember címmel New Yorkban. A 2020-ra tervezett felújítást a koronavírus miatt törölték. Gardner a színjátszás mellett színészetet tanított a New York-i HB Studióban, valamint vendégtanárként más főiskolákon és egyetemeken.

A színésznő halálát barátja és kollégája, Alex Rybeck jelentette be a Facebookon – írja a Deadline.