Rákóczi Feri már nem áll a szakadék szélére

Miben különbözik a Troll a konyhában a többi celebes főzőműsortól?

Abban, hogy ez nem egy főzőműsor. Itt a zsiványság a lényeg, ami sokkal izgalmasabb annál, hogy milyen jókat főzünk, vagy szépen tálalunk. A troll rosszalkodik, és mi figyeljük, vajon a többiek rájönnek-e, hogy ki hekkelte meg a vacsorát.

Jó zsivány, rossz étel

Hogy tud a troll nyerni?

Két fronton kell jól támadnia. Egyrészt ügyesen kell zsiványkodni – akár elsózni az ételt, lekapcsolni a sütőt, amikor a többiek azt gondolják, hogy szépen pirul az étel, vagy tenni valamit a lábosba, ami nem való bele –, de rengeteg módon trollkodhatnak. A másik, szerintem még izgalmasabb feladata, a terelés. Tehát egész nap azt kell eljátszania, hogy nem ő a troll, ezt el kell hitetnie a többiekkel is, és az se baj, ha rá tudja terelni a gyanút valaki másra. Ha ebben jó, akkor megnyerte a csatát.

Ha lenne OKJ-s politikusképző, ezt a műsort oktatófilmként használhatnák?

Nem hiszem, de értem – megcsinálni, másra kenni. Ők sokkal rosszabbul főznek, és meg is etetik velünk, amit kotyvasztanak.

Ebben a konyhában nem kell mindent megenni?

Rozina az ítész, rajta múlik, hogy az étel ehetőnek bizonyul-e, vagy nem. Utóbbi esetben sikerült a troll ténykedése. Az is megesik persze, hogy egy étel fogyaszthatatlanra sikerül, pedig szegény troll hozzá se nyúlt. Tehát Rozina a kóstoló, én meg próbálom terelgetni a csapatokat, hiszen mégiscsak keretek között kell tartani ezeket a csibészeket.

Maga nem is kóstol?

Néha, és kezdek rájönni a mintára – ami annyira rossz, hogy már ehetetlen, azt Rozina nekem adja. „Gyere Feri, kóstold meg!”

Volt olyan, hogy a troll közreműködése miatt jobb lett egy étel?

Volt. Egyik szereplőnk mindenbe beletett egy bizonyos csípős szószt, ami Rozinának kifejezetten ízlett.

Milyen Rozinával dolgozni?

„Szörnyű!” A mi szakmai kapcsolatunk viszonylag újkeletű. Amikor a VIASAT3 megkeresett a műsorötlettel – külön őt, és külön engem, egy próbafelvételen találkoztunk. A casting után mindketten azt mondtuk a megbízóknak, hogy csak akkor vállaljuk, ha a másik is benne van. Ez viszonylag jó egymásra csavarodás volt. A gasztróval kapcsolatban is sok mindennel kapcsolatban hasonlóan gondolkodunk Rozinával, tehát ez is működik.

Celebskála

Ebben a műsorban maga a celebeket terelő juhász. Hogy tartja őket kordában?

Például hogyan tudom kordában tartani mondjuk Harsányi Leventét és Ganxta Zolit?

Erre vagyok kíváncsi. Tehát?

A játékosaink rendesek. Nem azért rosszalkodnak, beszélgetnek, nem figyelnek, hogy kitoljanak velem, hanem annyira elviszi őket a műsor lendülete, hogy amikor már forgatnánk egy másik részt az új feladattal, akkor is dumálnak. Ilyenkor felemeled a hangod, és kedvesen megkéred őket, hogy kussoljanak már, mert nem tudunk forgatni. Ez működik.

Ez a műsor hivatalosan is arról szól, hogy celebek rosszalkodnak, trükköznek, klikkesednek és főznek. A celeb szónak nincs valamiféle nem túl pozitív jelentéstartalma?

Szerintem volt, én például nem szeretem, amikor celebeznek. Most azonnal megbántom az összes embert, aki eljön a műsorunkba, ha azt mondom, hogy a celeb szót annak idején olyan emberekkel kapcsolatban használtuk, akikről azt gondoltuk, hogy ugyanúgy nem csinálnak semmit, mint egy évvel ezelőtt, csak azóta egy csomóan ismerik. Tehát nem volt mögöttük teljesítmény. Nem attól lett ismert, mert sikeres tévé-, vagy rádióműsorokat készít évek óta, vagy művész, vagy sportoló, vagy bármi más, hanem attól lett celeb, mert létezik, és mondjuk nem engedik be az Operabálba. Vagy röhögtél rajta, vagy szörnyülködtél rajta, felkapta a média, és ettől változott meg a státusza. Szerintem mára megváltozott a szó kicsengése, azokra is használják a celeb kategóriát, akik érdemei elismerése mentén váltak ismertté.

Tehát attól, hogy valaki ismert, még csinálhat valami értelmeset is?

Igen. A mi „celebeink” között van például háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. Róla nehéz azt mondani, hogy érdemtelenül vált ismertté. Ennek ellenére bizonyos szempontból – és jó értelemben véve – celeb. Van úszónk, vannak színészeink, zenészeink, műsorvezetőink. Ismert emberek, akik már le is tettek valamit az asztalra. Ma már minden ismert emberre mondjuk, hogy celeb, rám is.

Ebből a kérdésből is jól jött ki. Ismert ember lévén nyilván hívják is celebes műsorokba. Vállal feladatot a „cső másik végén”?

Minden évben felhívnak az RTL-től és a TV2-től, hogy menjek el hozzájuk főzni, hívtak minket a Nyerő párosba is, de se kedvem, se időm ilyesmikben részt venni. Békával, a párommal, tizenkét évvel ezelőtt elmentünk egy páros feladatokról szóló műsorba, de az arról szólt, mennyire ismered a másikat. Ha most megnézel egy ilyen produkciót, azokban a szakadék szélén kell egyensúlyozni, és hasonló dolgokat csinálni, és én nem vagyok egy ilyen szakadék szélén egyensúlyozó ember. Már nem nekem való. Nőnek a kihívások, és én gyáva vagyok ahhoz, hogy a meredély szélén szédelegjek. Szereplőként már nem vonz az ilyesmi.

Szereplőként nem, műsorvezetőként viszont igen?

Más az olvasata a kettőnek. Én a műsorvezetést szeretem jobban. Visszatérve a Trollra, itt rajtam is múlik, mit hozok ki résztvevőkből, kicsit kavarom a szálakat, formát adok a műsornak, valamit hozzá kell tennem. Sokan gondolhatják, hogy mi csak jujjongunk meg vihogunk, de ez ennél sokkal macerásabb történet.

Ki tud műsort vezetni?

Mennyi a tudatos rész a műsorvezetésben, hogy lehet erre készülni, mit lehet tanulni, hogy még jobb legyen?

Kell hozzá az ösztönösség, nem véletlen, hogy bár manapság százával jönnek ki a gyerekek a különféle kommunikáció szakos felsőoktatási intézményekből, nem nagyon látsz új műsorvezetőt. Mindenütt Sebestény Balázst, Tillát, Liptai Claudiát látod, tehát lényegében ugyanazokat, akiket már hosszú évek óta. Tehát valamiért mégse sikerül ez mindenkinek.

Az adottság, tehetség nyilván alap, de mit lehet ebben a műfajban tanulni, maga mit tanult, miben jobb, mint öt éve?

Egy profi műsorvezető séróból meg tud egy adást csinálni, bármilyen műfajban azokból a panelekből, amik a rendelkezésére állnak. A különlegességet az adott szituáció hozza ki. Például az, hogy a Trollban miként szólítod meg az influenszert, és hogyan szólsz egy háromszoros olimpiai bajnokhoz. Fontos, hogy érzed, hol a feszültség, hol a dráma, hol lehet, és hol nem szabad felröhögni. A szakmában eltöltött hosszú éveim alatt azt tapasztaltam, hogy mindig jó, ha bizonyos pontokon keltesz egy kis feszültséget. Ilyesmik. Minél többet csinálod, annál biztosabbá válik a tudásod.

Ha olyan helyzetbe kerülne, ahol egy csapat fiatal inná a szavait arról, miként lehetnének egyszer híres műsorvezetők, mit mondana?

Őszinteség. Ha valaki a rádióban, vagy tévében mást mond, mint amilyen valójában, az előbb-utóbb kiderül. Olyannak kell lenni az életben is, mint a stúdióban. Sokan belebuknak abba, hogy valamiről prédikálnak, amihez semmi közük. A rádióműsor sikere például pont ezen is múlik.

Merre akar tovább fejlődni, mit szeretne még elérni, mint műsorvezető?

Köszönöm szépen megvagyok, a Balázsékkal szerintem csúcsra járattuk a dolgokat, és remélem, hogy még sok van abban a rádióműsorban. Tévés munkákban nem nagyon gondolkodom. Ott nehezen lehet megoldani, hogy kitalálsz valamit, amiből aztán műsor lesz. Mostanában inkább külföldi licenceket vesznek meg a nagy tévék.

Lenne egyébként ilyen terve?

Nem vagyok rágyógyulva erre. Nagyon szeretem a rádiózást, és ott az éttermem, amivel szintén szívesen foglalkozom.

Az étterem az utóbbi években sem volt könnyű pálya, most pedig sorra zárnak be a vendéglők.

Igen, volt egy kétéves Covid, aztán ahogy kidugtuk a fejünket a vízből, megjött a háború és az energiaválság.

Étterem-tulajdonosként mit tud tenni olyan dolgok ellen, mint a rezsinövekedés és az elszegényedő vendégek?

Ezt most még senki sem tudja megmondani, én sem. A még működő éttermek harminc-negyven százaléka be fog zárni, mondják nálam okosabb emberek. Most mindenki azon dolgozik, hogy ő a másik feléhez tartozhasson. Mi is ezen vagyunk. Olcsóbb áramot vagy gázt nem tudok venni. Racionalizálsz, megnézed, hol tudsz faragni a költségeken. A fogyasztóra már nem lehet sokkal többet ráterhelni.

A költségfaragáson kívül is van eszközük?

Hiszünk a törzsvendégeinkben, akik azért járnak hozzánk, mert szeretik amit csinálunk, és bízunk benne, hogy egy ideig még bírják. Igyekszel jót adni, oda csalogatni az embereket, hogy a te éttermed legyen az, amit kiválasztanak, akik még megengedhetik maguknak, hogy időről-időre étterembe mennek. Ennyi a titok, meg az, hogy ki a troll.

(Borítókép: Rákóczi Feri. Fotó: Labancz Viktória / Viasat3)