Dietz Gusztáv: Ébredtem már arra, hogy kisminkeltek a lányaim

Szinte hagyománnyá vált, hogy a srácok feldolgozzák a hét legjobb Facebook-posztjait. Márkó egy olyan kiírást hozott, amiben valaki arra figyelmezteti a közösségi média felhasználóit, hogy az egyre drágább rezsi miatt elmehet az áram, ami – kevesen tudják – azt is okozhatja, hogy elmegy a víz. Aztán az illető megosztotta azt a fontos és úttörő lifehacket, hogy vizet is lehet tartósítani. Befőttként. Sőt, húst is lehet befőttként eltenni. Az illető megjegyezte, hogy lecsókonzervet is gyűjt, de azért nem ész nélkül. Gusztáv szerint nem kell meglepődni, szerinte teljesen jogos, hogy válságra készülnek az emberek, egyre divatosabbak például a föld alatti bunkerek is, ő is szívesen lakna ilyenben, ahol senki sem tudja zavarni. Barna azokon az embereken van ki, akikre elég ránézni, máris látszik, hogy rossz üzletbe akarják keverni.

Az ilyen emberek persze váltig állítják, hogy nem MLM-ről van szó, „nem piramis-, csak egymásra épülő üzleti modell”.

Ők általában valamilyen gyorsétteremben akarnak találkozni, hogy megosszák az ajánlatukat. Miután az ember befizet több százezer forintot belépőként, majd még több százezret tanfolyamokra, havi több száz euró passzív jövedelmet ígérnek. Fontos, hogy euróban, és hogy passzívan.

Miközben Márkó mindenkit buzdít arra, hogy járjon színházba, van néhány jelenség, ami nagyon fel tudja idegesíteni. Ilyen az interaktív színház, ahol kéretlenül be van vonva a darabba, pedig nyilván nem szerepelni ment.

Ha szerepelni szeretnék, csinálok egy podcastet

– mondta. Aztán van az a színház is, ahol a társulat néhány tagja indokolatlanul meztelen. De Márkó talált olyan egyesületet is, amely azzal keres meg színházakat, hogy meztelenül szeretnék megnézni a darabokat. Mármint ők lennének meztelenek mint közönség. Gusztáv kikészül az indokolatlan meztelenségtől, neki elég, ha a feleségét látja így.

A színész-sportoló arról mesélt, néhány hete elromlott a telefonja, az új készülékén pedig egyszerűen nem tud belépni a közösségi oldalaira. Ennél jobb dolog nehezen történhetett volna vele. Azt mondta, lelkileg üdítő, hogy nem dörgöli az orra alá a mocskot a Facebook. Nem bánja, hogy lemarad a celebek „hasfájásairól” vagy a háború és a Covid rémhíreiről.

De megfigyelte azt is, hogy ma már egy-egy időjárás-jelentést is olyan horrorisztikusan tudnak elmondani, hogy az ember a végén fél kimenni a szobájából, csak azért, mert őszre fordult a nyár.

Aggodalommal tölti el, hogy milyen hatással van a gyerekekre ez a rengeteg rossz hír, stressz, járvány, háború stb. Idézett egy statisztikát is, ami szerint Angliában 30 százalékkal emelkedett a gyermekkori szorongás és depresszió. Szerinte ezeknek a rossz híreknek a legnagyobb része nem reális. Ő éppen ezért évek óta nem néz tévét, és a gyerekeit is próbálja függetleníteni azoktól a trendektől, amiknek mindenki próbál megfelelni. Gusztáv nagyon szeret elvonulni, muszáj mindennap elkülönítenie saját magának „énidőt”, amikor a kutyájával elvonul órákra elmélkedni, kiüríteni az elméjét.

(Borítókép: Turai Barna, Dietz Gusztáv és Linczényi Márkó. Fotó: Gerencsér Tamás / Index)