Többek között Karl May Winnetou-filmjei révén vált ismertté a nagyközönség számára, de számos televíziós krimiben is megfordult népszerű vendégszereplőként. Wolter halálával Karl May univerzumának egyik utolsó hőse is odaveszett. Sam Hawkens szerepében ő szolgáltatta a mozifilmek legviccesebb pillanatait.

Wolter 1926-ban született Berlinben, és fiatalon élte át második világháborút. Cirkuszi és művészcsaládból származott, és nem sokkal a háború után megkezdte színészképzését.

Wolter hosszú pályafutását a berlini színpadon és kabarékban kezdte a 1940-es évek végén. Első filmes szerepét az 1951-es Die Frauen des Herrn S.-ben kapta, emellett pedig komikus filmek mellékszerepeiben tűnt fel.

1961-ben kopasz szovjet ügynököt játszott Billy Wilder Egy, kettő, három című vígjátékában James Cagney-vel és Horst Buchholzcal.

2012-ig volt színész, ami idő alatt több mint 200 produkcióban játszott, többek között a Kabaré című filmmusicalben, amelynek a főszerepéért Liza Minnelli Oscar-díjat kapott 1972-ben.

Ralf Wolter 2002-ben egy autópályán végrehajtott manőver közben több halálos áldozattal járó súlyos közlekedési balesetet okozott, amiért próbaidőre ítélték – írja róla a német Bild.

Ezután egy kicsit visszavonult a nyilvánosság elől, és az elmúlt néhány évet feleségével Münchenben töltötte.

