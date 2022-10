Meghalt a népszerű soulénekesnő

63 éves korában meghalt Joyce Sims amerikai soul- és r&b énekesnő, aki az 1980-as évek végén vált híressé, amikor Come Into My Life című kislemeze az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban a top 10-be került.

Első slágere, az All and All az amerikai dance chart hatodik helyéig jutott, és a brit kislemezlista top 20-as listáján is szerepelt. A New York-i Rochesterből származó Sims a nyáron Angliában turnézott, és idén adott volna ki egy albumot.

Chris Rizik, a SoulTracks weboldal kiadója elmondta: „A zenei világ gyászolni fogja ezt a sokoldalú tehetséget, akinek a zenére gyakorolt hatása még annál is nagyobb volt, mint a tömeges népszerűség, amit az elmúlt három és fél évtizedben elért.”

Nagy Britanniában is komoly rajongótábora volt

Sims, akinek hűséges rajongótábora volt az Egyesült Királyságban is, olyan számokkal aratott sikert, mint a Lifetime Love, a Walk Away és a Looking for a Love. Zenéjét olyan sztárok dolgozták fel, mint Snoop Dogg, Angie Stone és Randy Crawford – írja a Guardian.

Simsnek két gyermeke született, és férjével New Jersey-ben éltek. Egy év eleji interjúban beszélt a gyermekkoráról, amikor öt testvér egyikeként egy szoros kötelékben élő családban élt. Édesanyja a családi étterem főszakácsa volt, édesapja pedig gépészként dolgozott a Kodaknál.

(Borítókép: Joyce Sims 2019. július 20-án. Fotó: Lorne Thomson/Redferns)