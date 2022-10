André Kertész sosem látott képeit nézhetjük a PaperLab Galériában

Zsilák György 1964-ben érkezett az Amerikai Egyesült Államokba, hogy zsonglőrmutatványaival elkápráztassa a tengerentúli publikumot is. New York utcáin futottak össze André Kertésszel, aki ezt követően többször is fényképezte a cirkuszi társulat próbáit és előadásait. A PaperLab Galériában most először láthatóak azok a fényképek, amelyeket a világhírű magyar fotográfus ajándékozott Zsilák Györgynek, a kiállítás a Fotóhónap 2022 fesztiválhoz csatlakozik.

Zsilák György 2001-ben megkapta az International Jugglers Association (Amerikai Zsonglőregyesület) életműdíját, emellett egy Jászai Mari-díjat és a Hortobágyi Károly-díjat is. Az artistapályán eltöltött aktív éveikért – feleségével közösen – a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét is megkapták.

Zsilák György a Punkt.hu online fotográfiai magazinnak így nyilatkozott a regénybe illő találkozásról:

Kertész nagyon élvezte az első cirkuszi napja minden percét, így később szereztünk neki egy állandó belépőt, és ezzel ő is a magyar csapat tagja lett. Pár nap múlva megtudtuk tőle azt is, hogy 1926-ban cirkuszi artistákról készített fényképeket Párizsban. Ezekből a képekből mutatott is néhányat nekünk, és kaptam belőle másolatot. Kertésszel szinte minden nap találkoztunk a New York-i szereplésünk alatt. Úgy járt be a próbáinkra, mintha a munkahelye lenne, de a cirkuszon kívül is sok időt töltöttünk együtt, például elhívott – a későbbi feleségemmel, Zsuzsannával – a Museum of Modern Artba, ahol le is fényképezett minket, majd pár nap múlva hozta az előhívott felvételeket.

A Kertésszel töltött egy hét alatt készült egy olyan felvétel is Zsilák György kollégájáról, amely bekerült Kertész On Reading című könyvébe: itt a cirkuszi munkatárs az öltözőjében pihenve, fellépőruhában fekszik egy padon. Az album a PaperLab Galériában rendezett kiállításon is megtekinthető, a tárlat a Fotóhónap 2022 fesztiválhoz csatlakozik.

A kiállításon 12 kép látható, melyek közül két alkotás Párizsban készült 1926-ban, a többi fotográfia pedig 1969-ben New Yorkban, valamint egy Kertész által írt, Zsiláknak címzett 1969-es képeslap is szerepel a tárlaton, melynek előlapján Kertész ikonikus képe, az 1926-ban készült Szatirikus táncosnő látható.