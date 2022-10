Hímkonty és digitális mécses

Ebben az epizódban – rengeteg hallgató kérésére – Márkó és Barna kettesben idegeskedett. Kiderül, hogy Márkó szerint mi a közös a hímkonty és a digitális mécses között, ki merné megmérni Vlagyimir Putyin súlyát, de meg lehet tudni majd azt is, vajon a srácok szeretik-e, ha egy pincér azt mondja, „ezt elcsomagoljam, vagy még birkóztok vele?”.

Az e heti „Facebook-help” sorozatban volt olyan, aki latexbúslakodót keresett, volt, aki acélbetétes bakancsot akart cserélni kovászos uborkára, de volt, aki arról érdeklődött, mit tegyen, ha a kutyájának korog a gyomra. Nem maradt meglepetések nélkül a „Hetideges” rovat sem. A fiúk nem értették, hogyan csalt valaki egy kanadai versenyen, ahol az év legkövérebb medvéjét keresték.

Egyáltalán hogyan mérnek le egy medvét? Ki lenne alkalmas megmérni egy ekkora állatot? Talán Vlagyimir Putyin?

De ha Vladimir Putyin mérlegre áll egy medvével, hogy közös súlyukból kivonva Putyin súlyát megtudjuk, mennyit nyom a medve, honnan fogjuk tudni, mennyit nyom Putyin? Ki merné megmérni az orosz elnököt? A fiúk kitárgyalták a londoni van Gogh-képet levessel leöntő aktivisták történetét is, hogy vajon lehet-e ilyen radikális módszerekhez nyúlni figyelemfelkeltés céljából. Márkó és Barna végül megállapodtak, hogy a taktika működött, hiszen éppen ők is erről beszélgetnek. Szó volt még a Miskolcon elkóborolt malacról, és hogy vajon az árstop elől menekül-e. Ha pedig már menekülés, a fiúk azon is elgondolkoztak, hogy keveredett az Olaszországba tartó afgán menekült a Balatonhoz, és miért hitte azt, hogy az az Adriai-tenger.

Barna egy idegeskedéscsokorral érkezett, amibe összegyűjtötte a hallgatóktól kapott legjobb sztorikat. Kikészül például azokon az embereken, akik jobb fülükkel telefonálnak, miközben bal kezükben tartják a telefonjukat. Vagy amikor a pincér azt mondja:

ezt elcsomagoljam, vagy még birkóztok vele?

Borzasztó az is, amikor indokolatlanul nagy gyereket babakocsiban tol a szülő, miközben a gyerek lába lelóg a betonra, és kopik a cipője. De jár az idegeskedés azoknak a Szabó vezetéknevű embereknek is, akik „Taylorként” szerepelnek a közösségi médiában. Márkó azokon az embereken készül ki, akik rossz helyre pakolnak le. Ilyen ember Barna is, aki éppen adás előtt tett le négy darab krémes süteményt a stúdióban található versenyzongorára.

Vannak aztán azok a vendégek, akik valamiért az ebédlőszékekre pakolják a kabátjukat, majd Márkó passzív-agresszíven megkérdezi:

ezt akkor felakaszthatom a többihez?

A srácok összevesztek azon, vajon az sms-ek végére biggyesztett „köszi” illedelmes vagy passzív-agresszív. Vajon generációs különbség, hogy Barna kiborul azon, ha Márkó így zárja az üzeneteit, vagy Márkó tényleg őszintén hálás? És ha már kommunikáció, Barna ki tud készülni azon is, amikor valaki kommentálja a saját beszédét.

Na csak sikerült kinyögnöm.

Vagy azokon, akik minden mondatukba beleszövik, hogy

tudod?

Márkót két nagyon különböző dolog ugyanannyira fel tud bosszantani. Ez pedig a hímkonty és a digitális mécses. A digitális mécses lényegében egy fénykép egy valódi mécsesről, amit az interneten használnak. Ez a jelenség megcsúfolja az emberiség több százezer éves vívmányát, a tűz gyújtását, ami ráadásul nem kerül semmibe. Ugyanilyen a hímkonty is, vagy ismertebb nevén a manbun, ami megcsúfolja a haj funkcióját, és fricskát állít a jó frizurát hordó embereknek.

A srácok megosztották még azt is, minek örültek a héten, Márkó attól boldog, hogy az egyik szupermarketlánc bevezeti a csomagolásmentes termékek árusítását, míg Barna a hétvégén végre elment egy jó stand-up előadásra.

(Borítókép: Linczényi Márkó és Turai Barna. Fotó: Gerencsér Tamás / Index)