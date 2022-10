Meghalt Jerry Lee Lewis

Nyolcvanhét éves korában meghalt az Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard generáció egyik utolsó tagja, a rock and roll egyik úttörője, Jerry Lee Lewis – írja a zenész ügynökére hivatkozva a Variety.

Judith, a hetedik felesége ott volt mellette, amikor eltávozott Desoto megyei otthonában, Mississippiben, Memphistől délre. Az utolsó napjaiban azt mondta neki, hogy várja a túlvilágot, megbékélt vele, nem fél tőle

– írta közleményében Zach Farnum, Lewis ügynöke.

Több újság már szerdán beszámolt a zenész halálhíréről, az azonban téves információnak bizonyult.

Az amerikai rock and roll legenda Louisiana államban látta meg a napvilágot 1935. szeptember 29-én. Az első dalait 1956-ban készítette el, többek között Elvis Presley, Johnny Cash és Carl Perkins közreműködésével: Million Dollar Quartet néven váltak ismertté.

Az igazi nagy áttörést a következő évben érte el a Whole Lotta Shakin' Goin' On című dalával a Steve Allen Show-ban. Ezután egy darabig országos szintű sikereket ért például a Great Balls of Fire című dalával. Karrierjében később törés keletkezett, amikor harmadik feleségének a 13 éves unokatestvérét választotta.

A zenész hírhedt volt az ivásról, a drogfogyasztásáról és arról, hogy szerette a nőket. Emellett többször keveredett erőszakba is. 1986-ban az elsők között került be a clevelandi Rock and Roll Hall of Fame-be, hasonlóan Elvis Presley-hez vagy Chuck Berryhez.

Jerry Lee Lewisnak összesen negyven albuma jelent meg, a legutolsó 2014-ben.

