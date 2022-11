Töltse ki ezt a helyesírási tesztet, nehogy úgy járjon, mint mi!

Szeptember közepén vettük a bátorságot, és megmutattuk olvasóinknak a leggyakoribb helyesírási hibáinkat. Ezzel kinyitottuk Pandóra szelencéjét, azóta is kapjuk a leveleket tévedéseinkről, nyelvi botlásainkról. Ahogy legutóbb, úgy a tanulás szándékával most is vállaljuk a szembenézést. Egyúttal játékra hívjuk önöket: vajon jobban tudják nálunk, hogyan kell ezeket a kifejezéseket helyesen írni? Tartsanak velünk, teszteljék tudásukat!

Minden kérdés megválaszolására 35 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

(Borítókép: Andia / Universal Images Group / Getty Images)