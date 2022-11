Henry Rollins 12 év után tér vissza Budapestre

Az amerikai punk hardcore ikon már többször járt Magyarországon a Rollins Band és a Black Flag frontembereként is, legutóbb pedig egyedülálló spoken word előadásával állt színpadra az A38-on. Most is beszélni fog.

A Good To See You 2023 című előadás-sorozatán sorra veszi legutóbbi, még a Covid előtti turnéja óta történteket. Egy ilyen furcsa időszakról pedig garantáltan van pár remek sztorija, amelyeket velünk is megoszt majd február 12-én Budapesten. Henry Rollins jellemzésekor a lehető legtöbb címkét próbáljuk egyetlen mondatba sűríteni.

Rollins sok minden, diatribista, gyóntató, provokátor, humorista, sőt, motivációs előadó, lelkes és magával ragadó fecsegő

– írja a The Washington Post. Az Entertainment Weekly listáján szerepel a punk rock ikon, spoken word költő, színész, szerző, DJ. A TV Guide tömörebben reneszánsz embernek nevezte, de ha Henry Rollinst egyetlen szóra lehetne redukálni, az kétségtelenül a munkamániás lenne.

A Good To See You 2023 turnén Henry Rollins hűen meséli majd életének eseményeit a legutóbbi turné óta eltelt rövid, Covid előtti időszakban, és az azt követőt, amikor a dolgok még furcsábbá váltak.

Henry Rollins, a reneszánsz ember

Amikor éppen nem utazik, Rollins sűrű napirendet tart fenn: színészként, íróként, DJ-ként, szinkronszínészként és tévéműsor-házigazdaként is fellép. Bejárta a világot a Rollins Band és a Black Flag frontembereként, valamint csillapíthatatlan kíváncsisággal rendelkező magányos utazóként, aki az utak nélküli helyeket kedveli: Nepált, Srí Lankát, Szibériát, Észak-Koreát, Dél-Szudánt és Iránt.

Az 1961-ben született Henry Rollins énekesként, dalszerzőként, színészként is tevékenykedett korábban. Rollins Band névre hallgató zenekara 2006-ban tette le a lantot. Rollins azóta filmekben és sorozatokban tűnt fel, könyvet írt, de stand uposként is lerakta a névjegyét.