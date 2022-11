Alec Baldwin pert indított, a stábtagokat vádolja a tragédia miatt

Tavaly októberben halt meg Halyna Hutchins, miután a Rust című western új-mexikói forgatásán Alec Baldwin halálosan megsebesítette az operatőrt egy kellékfegyverből kilőtt lövedékkel.

Az operatőr családja akkor a stáb több tagját, köztük Alec Baldwint is beperelte gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, ám a színész nemrég peren kívül megegyezett Halyna Hutchins családjával. Ennek a polgári pernek a kimenetele független az eset miatt indított büntetőeljárástól.

Most viszont a színész a neve tisztázása végett perelt, méghozzá több stábtagot, köztük a Rust fegyvermesterét is – adta hírül a The New Yok Times.

Baldwin arra hivatkozik, hogy az általa beperelt stábtagok tehetnek arról, hogy éles fegyver került a kezébe a forgatáson, emiatt történhetett meg a tragédia, ami maradandó lelki sérüléseket okozott a színésznek.

A beperelt stábtagok között van Hannah Gutierrez-Reed, a film fegyverkezelője, aki a fegyverek és lőszerek kezeléséért felelt a forgatáson, Dave Halls, az első rendezőasszisztens, aki aznap átadta a fegyvert a színésznek, és azt biztonságosnak nyilvánította, Sarah Zachry, aki a kellékekért felelt, és Seth Kenney, aki a film forgatására a fegyvereket és lőszereket szerezte be.

Luke Nikas, Alec Baldwin ügyvédje azt írta a panaszban, hogy a fent említett stábtagok nem tettek eleget szakmai kötelességüknek, és kijelentette, hogy Baldwin szeretné tisztázni a nevét.