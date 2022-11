Harcsa Veronika szerint fontos a társadalmi felelősségvállalás

A Harcsa Veronika – Gyémánt Bálint Quartet About Time címet viselő lemeze egyszerre lelkesítő és megrázóan őszinte szerzeményeket is rejt, amelyeket a duó belga zenésztársakkal, Nicolas Thys bőgőssel és Antoine Pierre dobossal rögzített. Az albumot magyarországi nagyvárosok mellett Németországban, Hollandiában, Belgiumban, Erdélyben is bemutatják.

„Hangulatos utópia, amely tele van reménnyel és emberi melegséggel, de nem hagyja figyelmen kívül az előttünk álló kihívásokat” – írja ajánlójában Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint új német kiadója, a Jazzhaus az About Time című albumról.

A lemez címének kettőssége – Az időről és Itt az ideje valaminek – jól tükrözi a művészek kettős szándékát, egyszerre beszélnek saját életszakaszukról és arról, hogy eljött az ideje bizonyos dolgoknak. Új lemezük tehát a korábbiaknál konkrétabb kiállás a számukra fontos dolgok mellett.

Egyfajta társadalmi felelősségvállalást értünk ezalatt. Nem akarjuk szájba rágni, hogy mi mellett, és végképp nem bűntudatot akarunk kelteni, inkább azt akarjuk nyomatékosítani, hogy a dalaink nemcsak szórakoztatni hivatottak, hanem az értékrendünket is képviselniük kell. A címadó dalban azt énekelem, hogy »it's all about you, nothing more about me«. Ezalatt a szolidaritást értem, hogy kezdjünk el végre közösségként gondolkodni. Abban bízunk, hogy a zenénk is képes közösséget teremteni, és nem csupán a mi lenyomatunk