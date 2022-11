Meghalt Sipos Áron szinkronrendező

A Focusfox közösségi oldalán számolt be a magyar filmproducer halálhíréről. Sipos Áron dramaturgként és szinkronrendezőként is dolgozott a Pannónia Filmstúdióban, többek között ő rendezte az Annie Hall és Federico Fellini Amarcord című filmjének legendás szinkronját is.

Később társaival Focus Film név alatt gyártott filmeket, a nevet pedig továbbvitték az 1994-ben alapított vállalkozásukba. A Focusfox szerint „kifinomult stílusával társult a cégbe”, az ő kérésére épült a hűvösvölgyi székházuk a területen honos svábhegyi jegyekkel.

Sipos Áron animációs filmek dramaturgjaként is részt vett számos jelentős alkotás elkészítésében. Közreműködött többek között az Oscar-díjas A légy című rövidfilmben, az Ad astra című cannes-i nagydíjas filmben és az Ab ovo – Homoknyomok című, homoktechnikával készített Cakó Ferenc-alkotásban is.

Nagy tudású, szellemes társalgó, értékmentő, sokoldalú filmes szakember volt. Halála pótolhatatlan veszteség

– írja róla a Focusfox Facebook-oldala.