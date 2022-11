Meghalt Pablo Milanes, Kuba lehíresebb énekes-dalszerzője

Nemzetközileg az egyik leghíresebb kubai énekes-dalszerző volt, több tucat albumot és dalt rögzített, többek között olyanokat, mint a Yolanda, a Yo Me Quedo és az Amo Esta Isla. A kubai kultúra gyászolja Pablo Milanes halálát – írta Manuel Marrero kubai miniszterelnök hétfő este Twitteren.

A zenész sajtóképviselője közleményben jelentette be, hogy a férfi kedd hajnalban meghalt Madridban. Pablo Milanes november elején jelentette be, hogy rákos megbetegedése miatt kórházba kell vonulnia, és a koncertjeit is lemondta – írja a Bloomberg.

Pablo Milanes 1943. február 24-én született Bayamo keleti városában, az akkori Oriente tartományban. Munkásosztálybeli szülők legkisebb, ötödik gyermeke volt. Zenei tehetségére már gyermekkorában fény derült, többször megnyerte a helyi tévés és rádiós versenyeket. Később a családjával a fővárosba költözött, és egy ideig a Havanna Zenei Konzervatóriumban tanult.

1963-ban írta az első dalát, amelynek címe Tu Mi Desengano. 1970-ben írta meg az örökzöld, Yolanda című slágerét. Milanes támogatta az 1959-es kubai forradalmat, ennek ellenére Fidel Castro kormányának korai éveiben a hatóságok célpontjába került. Ekkor kezdett el politikai tartalmú dalokat írni, olyan zenészekkel együttműködve, mint Silvio Rodrigez és Noel Nicola.

Őket hármójukat tartják a kubai nueva trova megalapítóinak. Ez egy zenei stílus, leginkább gitáron játszott, a trubadúrok által a sziget függetlenségi háború idején született balladákra vezethető vissza. Pablo Milanes jó barátságot ápolt Fidel Castróval, bírálta az Egyesült Államok külpolitikáját, és egy ideig még a kommunista kormány parlamentjének is tagja volt. Milanes 2006-ban két latin Grammy-díjat is nyert. Emellett számos kubai kitüntetést is nyert.