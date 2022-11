Negyed évszázad után a Pantera újra fellép Budapesten

Utolsó budapesti koncertje után 25 évvel az amerikai Pantera újra fellép a magyar fővárosban. Minden idők egyik legfontosabb metálzenekara 2023. május 30-án a Barba Negrában játszik. A Pantera 1998 júniusában adta eddigi utolsó magyarországi koncertjét: a zenekar a Kisstadionban egy metálfesztiválon lépett fel, mások mellett a Black Sabbath, a Helloween és a Coal Chamber társaságában. Az 1981-ben alakult Pantera 2003-ig kilenc stúdióalbumot készített, és a heavy metal műfaj egyik legnagyobb hatású, újító zenekara volt. Négy lemezük

a Cowboys from Hell,

a Vulgar Display of Power,

a Far Beyond Driven

és a The Great Southern Trendkill.

az Egyesült Államokban platinalemez lett, az utolsó anyag, a Reinventing the Steel 2000-ben jelent meg. A csapathoz olyan ismert dalok fűződtek, mint a Mouth for War, a Cemetery Gates, a Walk, az I’m Broken vagy a Five Minutes Alone.

A rockzene legsötétebb napja: december 8.

A Pantera klasszikus felállásából a briliáns tehetségű gitáros-dalszerző, Dimebag Darrell 2004. december 8-án hunyt el, miután egy columbusi Damageplan-koncerten a színpadon agyonlőtte egy paranoid skizofréniában szenvedő rajongó, aki képtelen volt túltenni magát azon, hogy feloszlott a kedvenc zenekara. Érdekesség, hogy Jon Lennont is ugyanezen a napon ölték meg 1980-ban. Vinnie Paul dobos 2018-ban halt meg, és a frontember Phil Anselmót is kis híján elvitte a heroin 1996-ban.

A most 54 éves Anselmo a Pantera után a Superjoint Ritual és a Down zenekarban dolgozott, majd a Philip H. Anselmo & The Illegalsszal két lemezt készített.

Utóbbi csapattal 2019-ben a dunaújvárosi Rockmaraton fesztiválon is fellépett. Tavaly Rex Brown basszusgitárossal és régi barátok bevonásával élesztették újjá a Panterát: a gitáros Zakk Wylde (Ozzy Osbourne, Black Label Society) lett, a dobos pedig Charlie Benante a kultikus New York-i thrash metal bandából, az Anthraxből. Zakk Wylde közeli barátja és hatalmas tisztelője volt Dimebagnek, akinek az emlékére az alábbi balladát írta:

