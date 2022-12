Szombaton újra Ákosé az Aréna

Ritka, hogy egy produkció egyetlen éven belül kétszer is megtölthesse az Arénát. Ákos számára ez már a sokadik alkalom: rendszeresen visszajáró fellépője a patinás koncerthelyszínnek. Január 22-én telt házas Aréna-bulival nyitotta az évadot, december 17-én pedig ismét grandiózus előadással zárja ugyanitt.



A népszerű zenész az idei évet végigkoncertezte: 17 turnéállomáson több mint 120 ezer ember látta, több alkalommal játszott Erdélyben és Felvidéken, de élete első délvidéki buliját is idén adta – a hagyományosnak számító hazai helyszínek mellett.

2022 más szempontból is mozgalmas volt számára: év elején, az Ezt nem lehet megúszni című novelláskötete megjelenése után író-olvasó találkozókkal járta az országot, áprilisban pedig bemutatta első kisjátékfilmjét Magunk maradtunk címmel, amely azóta több rangos elismerést is kapott, bekerült Toronto és Bukarest filmfesztiváljának versenyfilmjei közé, díjat nyert Sanghajban és Milánóban. A film zenéje megjelent CD-n és LP-n, emellett két korábbi albuma, a tízéves 2084 és a húsz esztendeje megjelent Új törvény bakelit-újrakiadása is gyártásba került. Novemberben pedig megjelent a januári, Arénában rögzített koncertfilm is.

Csak kiböjtöltük ezt a találkozást a közönséggel…! Sokat vártunk arra, hogy végre színpadra léphessünk. A koncertfilmen nemcsak a dalok jelennek meg, hanem a közönség aktív részvétele, elsöprő lelkesedése is egyértelműen érezhető. Ettől különleges hangulatú ez a felvétel. Azt is jó visszanézni, milyen elképesztő látványvilág szolgálta a dalokat ezen a grandiózus előadáson. Ritka alkalom, hogy az év elején és az év végén is koncertezhessünk a legnagyobb hazai koncertteremben: a felvételt látva még nagyobb erőbedobással készülünk a december 17-i évzáróra, amely szintén az Arénában lesz

– mondta Ákos.

(Borítókép: Kovács Ákos 2016. október 24-én a Papp László Budapest Sportarénában. Fotó: Mohai Balázs / MTI)