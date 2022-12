A főmanó szégyelli magát

Gyerekkoromban a Télapu volt az a karácsonyi film, amit minden évben ugyanolyan lelkesedéssel vártam. Újra és újra át akartam élni a csodát, ahogy egy ravasz, hitehagyott üzletember egy véletlen baleset miatt barátságos, önzetlen fickóvá alakul, aki ráadásul varázsolni is megtanul.



Szenteste egy elvált férfi, Scott Calvin és fia észreveszik, hogy a házuk tetejéről a Télapó leesik. Amikor Scott beül a varázsszánt húzó rénszarvasok mögé, rájön, hogy ő az új Télapó, amiről a hitetlenkedőket, köztük önmagát is meg kell győznie, áll a Disney+ beharangozójában.

Az 1994-ben bemutatott karácsonyi film annyira sikeres lett, hogy a készítők triológiává duzzasztották.

A széria 2022. november 16-án folytatást kapott. De nem egyestés mozifilm, hanem sorozat formájában tért vissza a családok otthonába. A Disney+-on futó Télapukban Scott Calvin utódját keresi, ugyanis úgy döntött, ideje visszavonulnia. A főszerepben ezúttal is Tim Allen látható.

Emlékszem, hogy az elit manóosztag vezetőjét, Bernardot (David Krumholtz játszotta – a szerk.) mennyire szívembe zártam. Bátor volt, rendíthetetlen és karakán. És menő, az akciójelenetekben különösen. Örvendtem, hogy jelenlétével igazolta a karácsony misztériumát.

Tüske maradt benne

A főmanót játszó David Krumholtz nemrégiben interjút adott a Time-nak, amelyben elmondta, húsz év után hogyan került vissza az egykori szerepébe.

Bevallotta, saját magán kellett túllépnie. Sokáig az egója nem engedte, hogy újra azonosuljon régi-új karakterével. A 20-as és 30-as éveiben még neheztelt is a készítőkre, a gyermeke születése után viszont átértékelte a helyzetet: úgy döntött, újra Bernard bőrébe bújik.

Megjegyezte, az első forgatási napok nehezebben teltek. Olyankor egy sarokban gubbasztott, és azt mantrázta, hogy a gyerekei miatt csinálja, mert ők hisznek a karácsony szellemében, értük ki kell tartania. „Bernard jó srác, aki mindent megtesz, hogy megmentse a karácsonyt.”

Az első forgatási napokon újra belebújt a régi jelmezébe, ugyanabba, amelyik a Télapu 2-ben volt rajta.

Még mindig beleférek, állapítottam meg, amitől nagyon jól éreztem magam, mert hiú vagyok.

A parókájában viszont nevetségesnek gondolta magát. Attól tartott, hogy az internet tele lesz a fotóival, ki fogják gúnyolni és a szégyenkezés elkerülhetetlen lesz. De felszívta magát, és azt mondta: „Készen állok szembenézni mindennel.”

A közönség másként gondolta, a visszatérése után is rajongott érte. „Eltartott egy ideig, mire ezt felfogtam, mert sokáig azt hittem, hogy nagyon csúnya vagyok. De megértettem, hogy nincs miért aggódnom, mert ő szeretetteljes, kedves figura, aki ikonná vált” – fogalmazott.

Megszakadt a szíve

Az interjúban arról is beszélt, hogy a Télapu 3-ban miért nem szerepelt. Úgy érezte, hogy a karaktere „leértékelődött”.

Ha olyan trilógiát készítesz, ami népszerűvé válik, abban reménykedsz, hogy a harmadik film is szép fizetést hoz.

Egyrészt ezért mondott nemet, másrészt azért, mert akkoriban a Numbers című sorozatban játszott, és a kettőt egyszerre nem tudta csinálni. Megjegyezte, hogy a szerepre is későn kérték fel, ráadásul egy olyan ajánlatot kapott, amelyet méltatlannak és sértőnek talált.

De még most is megszakad a szíve, mert eredetileg a harmadik részben is benne akart lenni. Ezért is örül, hogy a mostani produkcióban számítanak rá.

Rájött, hogy a Télapu története egy feltétel nélkül adakozó emberről és a manókról szól, akik nagyon keményen dolgoznak, hogy segítsenek az adományozásban. Amikor rájött, hogy a vicces kis története valóban gyógyító hatású lehet, az összes korábbi rossz érzése elillant.

(Borítókép: Jelenet a Télapu első részéből)