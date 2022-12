Meghalt Kim Simmonds

75 éves korában elhunyt Kim Simmonds, a Savoy Brown alapítója, amivel a The Beatles után felfutó brit blueszenekarok utolsó hullámát vezette – jelentette be a zenekar.

Kim Simmonds december 13-án, kedden hunyt el – közölte a zenekar csütörtökön a Facebookon. Az együttes több mint 55 évig működött.

Kim Simmonds vastagbélrákkal küzdött, annak egy nagyon ritka formájával, amely az esetek legfeljebb 1 százalékát teszi ki.

A Savoy Brown a 60-as évek végi brit blues-rock hullámában alakult. A zenekar, amely eredeti dalokat vegyített amerikai bluessztenderdekkel, váltogatta a zenészeit, de Simmonds végig a középpontban maradt. A walesi származású Simmonds végül szólóművész lett, akit az aktuális háttérzenekar támogatott. Harminc évvel ezelőtt az Egyesült Államokba költözött, és New York állam északi részén telepedett le.

A Savoy Brown 1967-ben alakult Londonban. Kim Simmonds egészen 2022-ig aktívan zenélt, koncertezett, végül a zenekar honlapján közzétette, hogy rákos megbetegedése miatt le kell mondania az év hátralévő részére tervezett fellépéseket. Akkoriban megemlítette, hogy a zenekar új albumot tervez.

Az együttes ismert albumai közé tartozik a Hellbound Train, a Street Corner Talking és a Going to the Delta. A zenekar Hellbound Train című dala több mint 10 millió letöltéssel rendelkezik a Spotifyon – írja a Deadline.

Fénykorában a Savoy Brown a Carnegie Hallban, a Fillmore Eastben, a Fillmore Westben és a londoni Royal Albert Hallban játszott a zenekar honlapja szerint. A Kiss, a ZZ Top és a Doobie Brothers időnként előzenekara volt a zenekar országos turnéinak. A hollywoodi hírességek rocksétányába 1998-ban iktatták be.

Felesége, Deborah és lánya, Eve gyászolja. A megemlékezés időpontját még nem hozták nyilvánosságra.