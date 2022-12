Meghalt a Flash Gordon rendezője

A rendező szombaton hunyt el angliai otthonában, Dorsetben. Halálhírét szerdán Mike Kaplan producer, Hodges régi barátja erősítette meg a brit The Guardian napilapnak és az amerikai Variety filmes portálnak.

Hodges fiatal korában könyvelőként dolgozott, majd két év katonai szolgálat után a súgógép kezelőjeként került a szórakoztatóiparba. Útja a tévés hírműsorok és dokumentumfilmek gyártásához és rendezéséhez vezetett.

Siker siker hátán

Első nagyjátékfilmje az 1971-es Öld meg Cartert! volt Michael Caine-nel a főszerepben. Ezt követte a Máltát látni és meghalni (1972), az Ómen 2: Damien (1978) és az 1980-as Flash Gordon című sci-fi. Hodges a nyolcvanas években több videóklipet is készített a Queen együttesnek.

Hodges Ted Lewis regényéből saját maga adaptálta minden idők egyik legnagyobb brit gengszterfilmjét. Caine játssza a londoni gengsztert, aki megpróbál igazságot szolgáltatni, miután Newcastle-ben megölték testvérét.

AZ ÖLD MEG CARTERT! CÍMŰ FILMET 2000-BEN SYLVESTER STALLONE-NAL ÚJRAFORGATTÁK, Amelyben az amerikai színész ALAKÍTOTTA a caine által megformált karaktert.

A kevés marketing és a kis megjelenés ellenére a Máltát látni és meghalni című filmet Vincent Canby a New York Timesban és Jay Cocks a Time magazinban az év tíz legjobb filmje közé sorolta.

Azok a kilencvenes évek

A kilencvenes években újra rendezni kezdett. Ismertebb munkái közé tartozik az Ima egy haldoklóért (1987), a Fekete szivárvány (1989) és A krupié (1998). Utolsó filmje a 2003-ban bemutatott Űzött vad volt, amelyben szintén Clive Owen játszotta a főszerepet, akárcsak A krupiéban.

Mike Hodges nagyszerű szatirikus, történetmesélő és filmkészítő volt.

Hodges olyan színdarabokat is írt, mint a Soft Shoe Shuffle (1985) és a Shooting Stars and Other Heavenly Pursuits (2000), amelyek közül az utóbbit a BBC rádióra adaptálta. Első regénye, a Watching the Wheels Come Off 2010-ben jelent meg.

A filmezéstől a kétezres években vonult vissza. Halálának pontos oka egyelőre ismeretlen.

(Borítókép: Mike Hodges 2004. január 20-án. Fotó: Carlo Allegri / Getty Images)