Évet értékelt Ákos, akinek előérzete beigazolódott

Az idei évről, irányvonalakról és az ukrán menekültek gondoskodásáról is beszélt nemrég egy interjúban Kovács Ákos Kossuth-díjas zenész-dalszerző-énekes.

Nem szeretnék olyan korban megöregedni, amikor ezer évig igaznak tartott tapasztalati tényeket kérdőjeleznek meg – fogalmazott a Mandinernek adott interjújában Kovács Ákos.

A beszélgetéskor elhangzott, hogy a dalszerző 2020 őszén Az utolsó békeév címmel adott ki lemezt. Aztán idén kitört a háború, ezzel kapcsolatban Ákostól megkérdezték, hogy ez prófécia-e. Úgy látja: akinek füle van a hallásra, szeme a látásra, nagyjából sejthette, a történet hova futhat ki.

Nyilván reméltük, hogy nem így lesz, de csak kiprovokálták ezt a háborút. A prófécia szó talán erős ide, de egyáltalán nem örülök, hogy az előérzet beigazolódott

– fogalmazott a Kossuth-díjas előadó.

Kovács Ákos úgy látja: rossz nézni, ahogy „számunkra természetessé válnak a központi narratívák, amelyek megszabják, mitől kell félni, hogyan kell gondolkodni, milyen morálisnak hazudott irányt kötelező elfogadni”. Úgy véli, számos témát lehetne mondani, de a „klímahisztériát” hozza fel példaként.

Amíg az éghajlatváltozás kapcsán rendezett csúcstalálkozókra több száz magángéppel érkeznek a nagy hatalmú résztvevők, egyik se dumáljon nekem a klímáért érzett felelősségről

– fogalmazott. Hozzátette: egyre nyilvánvalóbb, hogy akik folyton a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséről papolnak, valójában az emberiség csökkentését értik alatta.

Mint fogalmazott, büszke arra, ahogy Magyarország a háború elől menekülő ukránok százezreiről gondoskodott. Megjegyezte: „Béke várhatóan akkor lesz, ha az amerikaiak úgy döntenek, hogy ez a húzás nem jött be, és leállítják a hadiszállításokat.”

Nem tartja magát szakértőnek, de úgy véli, hogy elképesztően aljas játszma folyik, elsősorban Európa ellen, ami aligha lehet az oroszok érdeke.

Ilyenek voltunk

Ákos arról is szót ejtett, hogy mit csinált 2022-ben. „A januári évadnyitó nagy koncert után országszerte számos író-olvasó találkozón mutattam be az Ezt nem lehet megúszni című novelláskötetemet, majd áprilisban kijött a Magunk maradtunk, az első kisjátékfilmem. Ennek megjelent a filmzenéje, több klipet is forgattunk hozzá.”

A szokásos helyszínek mellett Partiumba, Erdélybe, Felvidékre és Délvidékre is turnézott.

Tizenhét állomáson több mint százhúszezer érdeklődőnek játszottunk. Két korábbi albumunk bakelit-újrakiadását is elindítottuk, és a napokban jelent meg a januári koncertfelvétel dvd-n

– jegyezte meg, hozzátéve, hogy a nézőik jóvoltából a YouTube-on elérték a százezer feliratkozót. Az idei turné során tizenegy werkfilmepizódot forgattak.

Kovács Ákos egyúttal békét kívánt karácsonyra az országnak. „Először is a lelkünkben, aztán körülöttünk. Nem a szépségkirálynő-választások álságos világbékeálmát, hanem valódi lelki harmóniát, ami nélkül élni sem lehet. Legalább részben, legalább ilyenkor” – fogalmazott.