Meghalt Anita Pointer, akiről mindenkinek eszébe jut valami

December 31-én 74 éves korában meghalt Anita Pointer, a The Pointer Sisters egyik alapítója, aki az 1970-es és 1980-as években olyan slágereket énekelt el, mint az I’m So Excited vagy a Jump (For My Love) – értesült a The Guardian.

Míg Anita elvesztése mélyen elszomorít bennünket, vigasztal minket a tudat, hogy most a lányával, Jadával van, és a testvérei, June és Bonnie békében nyugszanak. Ő volt az, aki mindannyiunkat oly sokáig közel és együtt tartott. A családunk iránti szeretete mindannyiunkban tovább fog élni

– írta családja a közleményben.

Anita volt a második legidősebb a négy nővér közül, akik 1969-ben June és Bonnie duójaként kezdtek el fellépni, majd hamarosan trióvá alakultak, amikor Anita otthagyta titkárnői állását, hogy csatlakozzon a csapathoz. A The Pointer Sisters később egy időre kvartetté alakult Ruthtal, az eredeti énekes nővérek közül már csak ő él.

