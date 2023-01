Nem azért kell fizetnie egy férfinak a randin, hogy kiderüljön, mennyi pénze van

A TikTokot pörgetve a táncos, tátogós, akár botrányos videók között nagyon sok izgalmas karaktert, kreatív embert, figyelemre érdemes magyar művészt vagy vállalkozást fedezhetünk fel.

Akad, hogy mindez egy személyben összpontosul.

Túri Glória egy éve robbantotta fel a platformot, amikor egy hirtelen ötlettől vezérelt és felvett videóban arról értekezett, hogy „neki egy nő se mondja, hogy szeret független és erős lenni”.

Nincs szükség férfiakra?

Nyíltan vállalt véleményével, amit azóta rendszeresen a követői elé tár, azóta is nagy port kavar, sok esetben ugyanis a mainstream média által megfogalmazott értékek ellen érvel, és ha még egyes népszerű állításokkal egyet is ért, akkor is a szélsőségeket kerülve, az ördög ügyvédjeként vizsgálja bizonyos témák „másik oldalát”.

A húszas évei közepén járó lány első körben nem azért indította TikTok-csatornáját, hogy markáns véleményét a publikum elé tárja. A fiatal lány saját vállalkozást vezet. OhMyPearl néven gyöngy ékszereket gyárt, alkotásai magazinok címlapjain, tévéműsorokban és ismert embereken is rendszerint visszaköszönnek. Kezdeti videóiban munkájának vicces momentumait dolgozta fel, illetve ismeretterjesztő tartalmakat közölt a gyöngyök eredetéről, az igazgyöngy és üveg vagy műanyag közötti különbségekről. Még gyerekként talált rá a szenvedélyére.

Kilencévesen én már bizniszeltem az utcában. Tudod, vannak ezek az óriás lyukú színes műanyag gyöngyök. Kitaláltam, hogy én ebből fogok pénzt keresni, illetve ezektől leszek majd nagyon csinos. Sikerült eladnom az ebből fűzött ékszereimet, mondjuk valószínűleg nem az esztétikai értéke miatt, hanem mert cuki voltam.

Glóriában már ennyi idősen fellángolt az üzleti érzék: az eladásaiból keresett összegekből mindig egyre szebb és jobb minőségű gyöngyöket vásárolt, így jutott el oda, hogy alkotásai már tizenévesen esküvői magazinok címlapján virítottak, nem sokkal később ismert emberek vásároltak tőle, munkái tévéműsorokban köszöntek vissza, A Dancing with the starsban kifejezetten őt kérték fel egy gyöngygallér elkészítésére, ami meghozta az ihletett a gyöngyből fűzött felsők felé.

Kíváncsi voltam, hogy a fiatal lány mit szeretne közvetíteni a gyöngy ékszerekkel. Mivel annyira fiatalon megtalálta önkifejezésének ezt a csillogó és különleges eszközét, biztos voltam benne, van számára valami rejtett jelentése. Nem tévedtem.

Nemcsak a piros rúzs, a gyöngyviselés is kedv kérdése. Egyik sem a hétköznapok szerves része, leginkább akkor nyúl feléjük a kezünk, ha olyan napra ébredtünk, hogy kedvünk van őket viselni. Ám ez visszafelé is hat. Ha felveszünk egy gyöngy fülbevalót, a kedvünk is megváltozik, azonosul a belső hangulatunk a külső megjelenésünkhöz. Így lesz kedélyjavító hatása egy ékszernek.

Tehát Glória eleinte a vállalkozásáról töltött fel ismeretterjesztő vagy vicces videókat, majd egyszer egy rendezvényre egy tucat nehéz dobozt kellett fölcipelnie a Lurdy Ház emeletére. A sokadik kör után, amikor már csak maga előtt rugdosta a dobozokat, egy hirtelen ötlettől vezérelve kikelt egy videóban, hogy neki egy nő se mondja, hogy egyedül lenni jó, és nincs szüksége férfiakra, mert ő abban a pillanatban bármit megadott volna azért, hogy az erősebb nem egy képviselője segítsen neki.

Virális vélemény

Ez a videó kiugrott. Emlékszem, hogy még meg is szeppentem a több ezer reakciótól, mert belegondoltam, hogy ha ez a sok ember előttem állna, lehet, nem mernék így dühöngeni a kocsiban.

Persze ha az ember lánya olyan véleményt fogalmaz meg, amely szembemegy az aktuális elvárásokkal, akkor számíthat rá, hogy nem fog mindenkinek tetszeni.

Eleinte zavartak a negatív kommentek, de volt bennem egy dac, hogy akkor csak azért is folytatom, és igenis megfogalmazok olyan gondolatokat, amik egyesek számára akár bicskanyitogatók is lehetnek. Mára már annyira nem zavarnak a beszólások, hogy néha csak azért csinálom. A jóindulatú visszajelzésekből pedig rengeteget tanulok. Igenis, büszke vagyok a véleményemre, akkor is, ha ehhez anti-trendhullámlovaglóvá kellett válnom.

Ki fizet a randi végén?

Leginkább férfi–nő kapcsolatokról fogalmazza meg a véleményét, egyik visszatérő témája, ami fölött a kommentelői nem tudnak napirendre térni, hogy szerinte fontos, hogy egy randin a férfi fizessen.

A férfiak azt hiszik, hogy azért kell nekik fizetni, hogy ezzel megvezessék a nőket, hogy nekik mennyi pénzük van. Erről szó sincs. Ez egy életszituáció, amiből te azonnal megmondod, hogy őt hogyan nevelték, mennyire tiszteli a nőket, és mennyire diszkréten csinálja. Aközben fizetett, miközben kimentem a mosdóba? Azonnal akarok egy második randit.

Beszélgetésünk közben Glória viccesen a feministák ősellenségének nevezte magát. Amikor megkérdeztem, hogy miért illeti magát ilyen jelzővel, a TikTok-videókból megsimert temperamentum rajzolódott ki a szemem előtt. Glória szerint a modern nők egyik legnagyobb problémája, hogy azt hiszik, ha bevallják maguknak, hogy szükségük van egy férfira, az gyengíti őket. A fiatal lány erre úgy gondol, hogy szerinte az az erős nő, aki önmagában és egy férfi mellett is működőképes marad.

Mivel egy fiatal felnőttről van szó, bennem is felmerült a kérdés, hogy meggyőződése mitől ilyen sziklaszilárd, illetve honnan meríti az inspirációját ennyi témához.

A vásárlóim történetein nőttem fel. 12 éves korom óta találkozom nőkkel, akik tőlem vásárolnak ékszert. Egészen addig egyedül a szüleim szerelmi történetét ismertem, és persze a filmekből ismertem a férfi–nő kapcsolatokat. Amint elkezdtem valódi emberek történeteit hallgatni, kiderült, hogy rengeteg helyen vannak problémák. Egy idő után pedig elkezdtem látni, hogy mitől vannak ezek a problémák, és kik azok, akik a problémák ellenére is boldogok. Nekem ezek a nők a példaképeim.

Glória rendszeresen készít videót arról, hogy egy nőnek azért kell ragaszkodnia a női energiákhoz, mert ezek tudják előhívni a férfiakból a férfienergiákat. Szerinte jó dolog megengedni magunknak ezeket, illetve megélni a saját nemünkhöz tartozó kiváltságokat.

Ennek fényében picit meglepett, miként egyeztethető össze, hogy férfiaknak is készít gyöngy ékszereket, de hamar felvilágosított:

A gyöngyöt kezdetekben csak a férfiak hordhatták. A gyöngy a termékenység jelképe. Minél több gyöngysort hordott a férfi, annál fickósabbnak érezte magát, mutatta, hogy még sok magot tud elrejteni. Érdekes, hogy az állatvilágban például a dolgok rendje változatlan. Ott mindig is a hím küzdött meg a nőkért, ő pipiskedett, hogy vegyék észre, nem pedig fordítva. Csak az embereknél változnak meg a szerepek.

A fiatal nő videói nagyon sok reakciót váltanak ki a nézőkből. Sokan felháborítónak tartják Glória állásfoglalásait bizonyos kérdésekben, de talán még többen hálásak, hogy valaki hangosan szembe mer menni a mainstream elvárásokkal. Annyi biztos, hogy témafelvetései és bátran vállalt gondolatai vita- és párbeszédindítók – ez pedig talán a legfontosabb dolog, amit elérhetünk a TikTok-generációnál.

(Borítókép: Túri Glória. Fotó: Papajcsik Péter / Index)