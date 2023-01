Morcsányi Géza műfordító, dramaturg, szerkesztő, a Magvető Kiadó egykori igazgatója élete 71. évében hunyt el a napokban. A nagyközönség akkor ismerhette meg, amikor eljátszotta Enyedi Ildikó Testről és lélekről című, 2017-es filmjében a férfi főszerepet.

2017-ben Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása a szerelem törékeny csodájáról mesél, és egy csapásra igazi világsiker lett: elnyerte a Berlinale fődíját, az Arany Medvét, sőt a filmkritikusok nemzetközi szövetsége (FIPRESCI) rangos díját, az ökumenikus zsűri és a Berliner Morgenpost olvasói zsűrijének díját is. Majd első magyar filmként Enyedi kapta a sydney-i filmfesztivál fődíját.

A fanyar humorú szerelmes film története során két zárkózott ember az álmaikban szarvasként találkozik. Enyedi Ildikó a Testről és lélekről férfi főszerepére Morcsányi Gézát, a magyar irodalmi élet meghatározó alakját kérte fel.

Morcsányi akkor a Könyves Magazinnak nyilatkozva elevenítette fel emlékeit. Azt mondta, soha életében nem vágyott arra, hogy szerepeljen.

Amikor Ildikó megkeresett, arról kezdtem beszélni neki, hogy bármennyire is büszke vagyok a szerzőinkre, bármennyire is határtalanul boldog vagyok a könyveik sikerétől, egy-egy jól sikerült felolvasástól, nyomasztanak már azok a fellépések, amelyeket a kiadó igazgatójaként abszolválnom kell, és igyekszem minden ilyen alkalommal a kollégáimat előtérbe tolni. Meg is ijedt, hogy ezek után talán nemet mondok, én azonban épp fordítva okoskodtam. Gondoltam, a forgatás nem fellépés, nincs közönség, amikor meg majd lesz, ott már nekem nem kell ott lennem. […] Valószínűleg nagyon vágytam valami önfeledtségre.