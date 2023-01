Hazánkba jön a klasszikus brit punk egyik legendás zenekara

A közel ötvenéves The Damned először koncertezik Magyarországon. A londoni zenekar a Sex Pistols és a The Clash mellett a punk-rock műfaj legismertebb korai képviselője.

A zenekart 1976-ban alapította Dave Vanian énekes, Brian James gitáros, Captain Sensible basszusgitáros és Rat Scabies dobos.1979-es Machine Gun Etiquette című anyaguk hozta meg számukra a sikert, ami szerepel az 1001 lemez, amelyet hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben is. A punk-rock hangzásból később, a nyolcvanas években áttértek a gothic rock és az új hullámos stílusra. Sötét szövegeik és horrorkaraktereket megidéző jelmezeik jelentős hatással voltak a goth szubkultúrára.

A legnagyobb sikert 1985-ös lemezükkel, a Phantasmagoriával aratták, amiről a Grimly Fiendish szerepelt az Egyesült Királyság zenei toplistáin, a Shadow of Love és az Is It A Dream? című dalok pedig egyből közönségkedvencek lettek. 1986-ban készítettek egy feldolgozást Barry Ryan Eloise című slágeréből, ami harmadik lett a brit toplistán.

Az A38-on lépnek fel

A zenekar többször is szüneteltette működését, sokszor változott a csapat összetétele, az alapító tagok közül egyedül Dave Vanian énekes maradt, bár tavaly az eredeti felállásban is turnéztak. Legutóbbi albumuk, az Evil Spirits 2018-ban jelent meg, ami a hetedik helyet is elérte a legjobb albumok listáján az Egyesült Királyságban. A lemez producere Tony Visconti, aki olyan ismert előadókkal dolgozott korábban együtt, mint David Bowie, Hazel O’Connor és Tom Paxton. Nemrég a közösségi oldalukon bejelentették, hogy új anyagon dolgoznak, a lemezt 2023 tavaszára ígérik.

A The Damned 2023. március 18-án koncertezik az A38 hajón, ahol a klasszikusok mellett várhatóan az új lemezről is megszólalnak majd dalok. A zenekar még soha nem járt hazánkban, de Lu Edmonds, a csapat egykori gitárosa 2010-ben a Public Image Ltd tagjaként már fellépett a Sziget Fesztiválon.

