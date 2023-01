Úgy viszik Harry herceg memoárját, mintha ingyen lenne

A Penguin Random House kiadóvállalat csütörtöki közleménye szerint csak az Egyesült Államokban 1,6 millió példányt vásároltak meg a könyvből, amely jó úton jár afelé, hogy minden idők legnagyobb példányszámban megvásárolt memoárjai közé kerüljön – értesült a Magyar Távirati Iroda.

A brit kiadó adatai szerint Nagy-Britanniában forgalmazása első napján 400 ezer fogyott a könyvből, beleértve az e-könyves és a hangoskönyves változatot is.

A Spare 15 nyelven már megjelent, de előkészületben van további tíz nyelvre való fordítása is. A 407 oldalas mű magyarul március 17-én jelenik meg a Corvina kiadásában, Tartalék címmel.

A memoárt az Amerikában élő sussexi herceg J. R. Moehringer amerikai íróval együtt jegyzi, aki Andre Agassi Open című memoárján is dolgozott. Ő írta a The Tender Bar című könyvet is, amiből Iskola a pult mentén címmel George Clooney forgatott filmet Ben Affleck főszereplésével.

A hetek óta tartó óriási várakozást csak fokozták azok a részletek, amelyek a megjelenés előtt egyébként hétpecsétes titokként őrzött könyvből idő előtt kiszivárogtak. Napvilágot látott például egy olyan részlet, amelyben Harry herceg arról mesél az olvasóknak, hogy Vilmos walesi herceg fizikai támadást indított ellene, amikor kapcsolatuk megromlott a fiatalabb herceg és a színésznő Meghan Markle házassága miatt.

Hatalmas feltűnést keltett az a rész is, amelyben Harry feltárja, hogy afganisztáni katonai szolgálatai alatt 25 embert ölt meg. A könyvben Harry felfedi azt is, hogy Vilmossal együtt arra kérték apjukat: ne vegye feleségül ifjúkori kedvesét, Camilla Parker-Bowlest. Károly akkori trónörökös 15 évig élt házasságban Harry és Vilmos édesanyjával, az 1997-ben tragikus autóbalesetben elhunyt Diana hercegnővel, de az utolsó éveket már különváltan töltötték, majd 1996-ban el is váltak.

(Borítókép: Adam Berry/Getty Images)