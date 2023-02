Meztelenre vetkőzött, hogy ezzel hívja fel a figyelmet a bántalmazásra Grisnik Petra

Nincs olyan ember, aki ne szeretett volna még bele Grisnik Petrába azok közül, akik már látták őt színpadon. Ám hiába tudnák a színésznő külső és belső tulajdonságait egyaránt csak pozitív jelzőkkel illetni, mint minden személy, aki kiáll a nyilvánosság elé, ki van téve a negatív kritikáknak is.

A negatív kritika és a személyeskedés, vagy az építő jellegű, korrekt módon megfogalmazott észrevétel, illetve a szándékosan bántó kommentek között kilométernyi különbségek vannak.

Grisnik Petra szerepet kapott a TV2 új napi sorozatában, a Hazatalálsz című produkcióban, ami az egyik legjobb dolog, ami a tévénézőkkel történhetett. Mármint nem maga a sorozat, hanem a tény, hogy egy tehetséges és fiatal színésszel bővült azoknak a listája, akiket képernyőn is viszontláthatunk.

Ezzel együtt az a lista is bővült, akikről a bulvármédia is előszeretettel közöl cikkeket, illetve a kommentelők is két pillantás alapján felhatalmazva érzik magukat a véleményformálásra. Bár nem is ez utóbbival van a probléma, mert véleménye mindenkinek lehet, de sokan véleménynek álcázzak a verbális bántalmazást. Ahogy a színésznő fogalmaz:

A vélemény: oké. A bántalmazás, testszégyenítés, ítélkezés: nem oké.

Ugyanis Grisnik Petra már a sorozat debütálása előtt rengeteg sértő kommentet kapott, méghozzá egy olyan cikk alatt, amelynek a címe egy kontextusból kiragadott, így manipulált valóságot mutatott be. Persze ez felhívás volt keringőre, és a táncpartnerek habzó szájú kommentelők formájában azonnal megérkeztek a hívásra, és iszonyatos jelzőkkel illették a fiatal színészt.



Ám Grisnik Petra nem úgy reagált, ahogy mások szoktak. Nem zuhant magába, de nem is kezdett el válaszolgatni ezekre a bántó megjegyzésekre, hanem felháborodását és fájdalmát kreatív munkafolyamatba fektette, ennek gyümölcse pedig a #magamraveszemprojekt lett.

A színésznő közösségimédia-felületén tett közzé egy képsorozatot, ahol meztelenül pózol, csupán a sértő kommentek öltöztetik. Az biztos, hogy elérte a célját ezzel a projekttel. A képeket nézve tehetetlen dühvel vegyes fájdalmat lehet érezni. A képsorozat szerencsére egész sok emberhez eljutott, és szinte egyöntetűen pozitív fogadtatásra lelt.

A szégyen nem a tiéd. Soha, de soha nem kell bocsánatot kérned amiatt, aki vagy. A tested csakis a tiéd, és szabadon rendelkezel felette. Van jogod reagálni. Olyan eszközökkel, amikkel a leginkább azonosulni tudsz, és amik nem növelik, hanem csökkentik a fájdalmat és a dühöt.

Grisnik Petra a TV2 képernyőjén minden hétköznap látható a Hazatalálsz című sorozatban, illetve több színházban is játszik, például Grecsó Krisztián regényének színpadi adaptációjában, azaz a Vera című előadásban, a Spinoza Színházban a Capa, a világhírű fotós című előadásban Ódor Kristóffal az oldalán, a Belvárosi Színházban két előadásban is játszik, és még a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színházban is találkozhatunk vele.