Steven Spielberg életműdíjat kapott

Arany Medve-díjat kapott Steven Spielberg háromszoros Oscar-díjas amerikai filmrendező, producer a 73. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon. Meglepetésre Bono, a U2 frontembere adta át kedden a rendezőnek a tiszteletbeli Arany Medve-díjat a fesztiválpalotában megrendezett ünnepségen.

Az ír rockzenekar tagjai azért érkeztek Berlinbe, hogy részt vegyenek a Kiss The Future című dokumentumfilm premierjén, amelyben Bono, The Edge és Adam Clayton is szerepel.

Bono a 76 éves rendezőt méltatva kijelentette:

Spielberg – hál' istennek – nem olyan, mint egy híresség, tudjuk, hogy ő az egyik legnagyobb nagyágyú Hollywoodban, de az az érzésünk, hogy nem igazán tartozik oda, és ettől egy kicsit megkönnyebbülünk

– mondta.

A zenész arról is beszélt, hogy Spielberg életműve nemcsak a munkásságából áll, hanem az egész életével érdemelte ki a díjat.

A fesztiválon korábban olyan neves művészeket díjaztak, mint Dustin Hoffman, Kirk Douglas és Meryl Streep.

A kulcs a csapatmunka

Spielberg láthatóan meghatódott az ünnepléstől. Miután átvette a díjat, a filmjein dolgozó munkatársainak és családjának is köszönetet mondott.

Minden filmemet nagyszerű emberekkel együttműködve készítettem. Az egész életem, a családom, minden együttműködésből áll

– mondta.

Hozzátette: sokat köszönhet a német filmművészetnek, és mások mellett említette a filmes úttörők, Murnau és Lubitsch, valamint Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Margarethe von Trotta, Wim Wenders, Wolfgang Petersen, Volker Schlöndorff és Tom Tykwer nevét is.

„Mindannyian inspiráltak a filmjeikkel” – zárta sorait.

Spielberg rendkívül gazdag, több évtizedes filmes pályafutásához több száz világhírű alkotás kötődik. Ő forgatta többek között az E.T. – A földönkívülit, az Indiana Jones-filmsorozatot, a Jurassic Parkot és A cápát. Oscar-díjait a Schindler listája és a Ryan közlegény megmentése című filmjeiért kapta.

Legutóbbi filmje – A Fabelman család – a saját életéből merítve idézi fel a háború utáni Amerikában gyermekkorát és a filmkészítéssel való megismerkedésének történetét. A Paul Dano és Michelle Williams főszereplésével készült alkotás idén már Golden Globe-díjat kapott, és a Critics Choice Awards fődíját is elnyerte. Az Amerikai Filmintézet (AFI) az év legjobb filmjei közé választotta, és hét Oscarra is jelölték.

Spielberg hangsúlyozta, hogy zsidó filmrendezőként is fontos számára a díj.

Csak akkor lehet begyógyítani a történelmi sebeket, ha emlékezünk

– emelte ki.

Hozzátette, ezért alapította meg a Soá Alapítványt, amely világszerte gyűjti össze a holokausztról szóló dokumentumokat és a szemtanúk emlékezéseit.

Jelenleg is forgat

A 76 éves filmes a díjátadó előtt tartott sajtókonferencián elmondta: több évtizedes filmes pályafutása alatt végig vele maradt az az érzés, ami kisgyerekkorában megragadta a filmekkel kapcsolatban. Továbbra is izgalomba hozza, ha talál egy könyvet, egy forgatókönyvet, vagy felmerül egy eredeti ötlet, amelyből szerinte film készülhet.

Spielberg elmondta, hogy a Napóleon című hétrészes HBO-sorozat forgatókönyvén dolgozik, amelyet 1999-ben elhunyt barátja, Stanley Kubrick kezdett el, de már nem tudta befejezni.

Azt is elárulta, hogy A Fabelman család nagyon személyes történet, forgatása érzelmileg nagy kihívás volt számára, elkészítéséhez a pandémia miatt érzett félelemből merített bátorságot.

Spielberg végül azt tanácsolta a leendő filmeseknek, hogy a történettel kezdjék:

Ha filmrendező akarsz lenni, először is írj. Mert a történetek keltik fel a közönség érdeklődését, nem a felvételek

– hangsúlyozta.

A 73. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál február 26-án zárul.