Tovább tart nyitva a Lumina Park, bejárhatjuk a Szépművészeti csarnokait

Hivatalosan is a tél utolsó hétvégéjéhez érkeztünk, úgyhogy ideje hangolódni a pörgésre, napsütésre – ha eddig nem tettük volna.

Az egész család piacozhat szombaton a Hunyadi téren, és szobanövényeket is nézhetünk a MANYI-ban szervezett vásáron. Ha kirándulni támad kedvünk, de még nem tudjuk megvalósítani, érdemes elmenni a 14. Járatlan utakon fesztiválra, ahol biztos kapunk lendületet, tanácsokat. Vasárnapra a meghosszabbított nyitvatartású Lumina Parkot ajánljuk, de mehetünk kiállításra vagy múzeumi épületsétára is. A We Love Budapest válogatása.

Február 25., szombat:

Rendhagyó piacozáson vehetünk részt a Hunyadi téren, ahol a termelői portékák és finomságok mellett a hagyományos farsangi fánkoké és churros fánké lesz a főszerep, amiket forró csokival, forralt borral és meleg teával kísérhetünk. A gyerekeket farsangi arcfestés várja, a hangulatot pedig a KlubZene DJ biztosítja.

Különböző palántákból és szobanövényekből válogathatunk kedvünkre a MANYI-ban tartott növényvásáron. Nem lesz hiány a természettel kapcsolatos designertermékekből, divat és lakberendezési árukból sem, a hangulatért pedig a Groove Cartel dj-duó felel.

Tizennegyedik alkalommal érkezik a Járatlan utakon, a független utazók fesztiválja, amely ezúttal 40 előadással és kerekasztal-beszélgetéssel vár minden kalandort. Az egész világot átszövő történetek bemutatják, miként utazhatunk stoppal, gyalog, lovon, vitorlással, low budget vagy épp környezetbarát módon. A tapasztalataikat ismert bloggerek és magányos világcsavargók egyaránt megosztják majd.

Február 26., vasárnap:

Vékony Dorottya hosszú évek óta foglalkozik a termékenység és a reproduktív jogok kérdéskörével, tabusított és a társadalom számára láthatatlanná tett helyzetekkel. Kiállításán egy hosszú távú kutatás különböző állomásaiba nyerhetünk betekintést vasárnap is. Termékenységi rítusok újrajátszásai, az élet ciklikusságára utaló szimbólumok vizsgálata, a saját magunktól való fel- és megszabadulás gesztusai jelennek meg fotósorozatban, installációban és videómunkában.

A Margit-szigeten lévő Lumina Park meghosszabbította a nyitvatartási idejét, így ha még nem tettük volna, most feltétlenül érdemes elmenni. Vasárnap este sétáljunk egyet a fényparkban, ahol különleges fény- és hangjáték által létrehozott világba csöppenhetünk.

A Szépművészeti Múzeum a millennium alkalmából épült, maradandó emléket állítva a ma és a jövő generációinak az európai kultúrához való örök érvényű kapcsolatának. A múzeum alapításának és gyűjteményének történetét bemutató egyórás vezetés során bejárhatjuk az épület lélegzetelállító tereit, különös tekintettel a Román, a Reneszánsz és a Barokk Csarnokra.

(Borítókép: Egy látványos fényinstalláció a Lumina Parkban, a Margit-szigeti Palatinus Strand területén működő fényparkban 2022. november 29-én. Fotó: Branstetter Sándor / MTI)